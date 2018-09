Inter in crisi, Pochettino infierisce

Eliminato da una squadra italiana nella scorsa edizione, la Juventus, ma dopo averla spaventata parecchio agli ottavi, il Tottenham riparte da un’altra grande della Serie A, l’Inter, che riceverà gli Spurs nella prima giornata del gruppo B di Champions.

Per entrambe le squadre il momento non è esaltante, ma il tecnico dei londinesi Mauricio Pochettino sembra voler approfittare della crisi dei nerazzurri: "Speriamo di vincere domani, anche se non siamo favoriti, perché l’Inter è un’ottima squadra e Spalletti è un grande allenatore. Affrontiamo una squadra che è nella nostra stessa situazione, arriviamo alla partita in un momento simile per quel che riguarda il fattore mentale. Entrambe le squadre lotteranno per cambiare il trend".

Tante le assenze, da Dele Alli e Trippier, protagonisti con l’Inghilterra al Mondiale, fino al portiere Lloris, campione con la Francia. Pochettino si aspetta il risveglio di Kane, sottotono nell’avvio di stagione: “Le ultime sconfitte sono un campanello d'allarme per migliorarci. Kane? Ovviamente deve migliorare, ma è troppo facile dargli la colpa, i tifosi devono ringraziarlo per tutto quello che ha dato".



