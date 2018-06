Inter in delirio per Nainggolan, Spalletti apre la caccia alla Juve

Cori, applausi e bagno di folla per l'ultimo acquisto dell'Inter, Radja Nainggolan. L'ormai ex campione della Roma, sbarcato a Milano domenica sera, è stato accolto dai tanti tifosi nerazzurri in festa per un acquisto che rilancia le ambizioni scudetto della Beneamata. Il giocatore ha salutato i sostenitori raggruppati davanti all'albergo che lo ospita: "Sono contento. Tanti tifosi felici? Sì, spero che lo siano ancora di più quando scenderò in campo".

Lunedì Nainggolan sosterrà la visite mediche: dovrebbe restare a Milano fino a mercoledì per il compleanno del suo agente. Il giocatore è costato all'Inter 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo: proprio l'ex terzino nerazzurro è sbarcato in tarda serata a Fiumicino: lunedì svolgerà i test medici nella Capitale, ad accoglierlo c'era il ds Monchi.

L'arrivo del Ninja esalta anche il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti: "E' la turbina che mancava al nostro motore, quello che dà la 'vampata'. Il fatto che, da quando ha saputo che era sul mercato, abbia scelto di venire assolutamente all’Inter, per noi è un segnale importante perché sappiamo che vuole far bene. Il carattere lo ha tutto per andarsi a battere contro qualsiasi avversario. D’altronde è un ninja, non è un samurai. Per cui si batte con tutti su tutti i campi", le sue parole a Sky.

"E' arrivato anche grazie al rapporto che ha con me? Ha contato l’Inter. Quando ha giocato contro questa squadra, tutti hanno potuto vedere l’affetto e l’amore che circonda questo club. Abbiamo i tifosi più presenti del campionato, questa massa di persone che ci ha sempre scortato dentro tutti gli stadi; ci hanno sempre indicato la strada in ogni partita. E questo piace ai calciatori. Anche vedere che i tifosi restano lì ad applaudire quando perdi, perché sanno valutare l’impegno messo. E’ qualcosa che va al di là del risultato".

