Inter, in difesa c’è un top player inatteso

È la difesa il punto di forza dell’Inter granitica che ha scalato la classifica fino ad agganciare il Napoli al secondo posto in classifica. Dopo 10 giornate di campionato, la squadra di Luciano Spalletti è quella che ha preso meno gol (appena 6, uno in meno di Juventus e Sampdoria) nonostante un inizio di torneo non felice, che aveva visto i nerazzurri incassare 3 reti nelle prime due gare, contro Sassuolo e Torino. La svolta dei nerazzurri è dovuta ad una serie di fattori, ma tra questi c’è di sicuro lo stato di forma di Joao Miranda, un giocatore completamente recuperato da Spalletti.

RENDIMENTO SUPER. Con l’arrivo di Stefan De Vrj si pensava che il brasiliano potesse finire in panchina, relegato al ruolo di riserva. E invece il 34enne è entrato stabilmente nelle rotazioni della difesa, riscoprendosi fondamentale per l’Inter con un rendimento da top player. Nella striscia di 6 vittorie consecutive che ha rimesso i nerazzurri sulla scia della Juventus lo zampino di Miranda c’è eccome: con lui in campo l’Inter ha incassato appena una rete, quella segnata da Paloschi nel successo dei nerazzurri sulla Spal. Cleen sheet, invece, contro Sampdoria, Cagliari e Lazio.

IL MIGLIORE. Allargando l’analisi all’intero campionato, si scopre poi che Miranda è il centrale con il miglior rendimento nell’organico interista: oltre a quella contro la Spal, con il brasiliano al centro della difesa l’Inter ha preso gol solo in un’altra occasione, all’esordio contro il Sassuolo. Cinque, invece, i gol incassati quando Spalletti ha puntato sulla coppia formata da Skriniar e De Vrj. Per Miranda e la difesa nerazzurra, però, ora viene il difficile. Genoa, Barcellona, Atalanta, Frosinone, Tottenham, Roma, Juventus, PSV: questo il calendario dell’Inter tra campionato e Champions League nel prossimo mese e mezzo, un momento chiave per la stagione. Dal rendimento di Miranda, top player a sorpresa, dipenderanno le ambizioni dei nerazzurri.

SPORTEVAI | 31-10-2018 12:00