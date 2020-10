Inter in emergenza: Skriniar e Bastoni positivi al Coronavirus

Allarme Coronavirus in casa Inter. Dopo la positività di Alessandro Bastoni, confermata anche dal tampone di mercoledì, un altro giocatore è stato contagiato dal Covid-19: è Milan Skriniar. Il difensore nerazzurro si è sottoposto nei giorni scorsi al test durante il ritiro con la nazionale slovacca, ed è risultato positivo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Sono due pesanti tegole per Antonio Conte, che in vista del derby contro il Milan in programma tra dieci giorni rischia di dover fare a meno di due elementi importanti della sua difesa.

Il club nerazzurro nel pomeriggio di mercoledì ha annunciato così la positività di Bastoni: “FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Bastoni e Skriniar lasceranno i ritiri per per far rientro alla propria sede nelle modalità concordate con la Asl competente.

All’Inter sono stati effettuati i tamponi per tutti i giocatori che non sono partiti per le Nazionali e sono stati svolti allenamenti individuali. Una misura di assoluta sicurezza ad Appiano Gentile dove si continua a lavorare. Ora scatterà l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo squadra nerazzurro rimasto alla Pinetina.

Al momento i giocatori della prima squadra al lavoro al centro Suning sono Handanovic, Radu, Padelli, Ranocchia, Darmian, Nainggolan, Gagliardini e Young. I vari internazionali (Barella, D’Ambrosio, Sensi, Kolarov, Brozovic, Perisic, De Vrij, Lukaku, Lautaro, Sanchez, Vidal, Eriksen, Hakimi, Pinamonti) sono stati invece sottoposti come lo stesso Skriniar al tampone all’arrivo presso il ritiro della propria selezione, e saranno nuovamente testati prima delle partite, come da regolamento Uefa.

OMNISPORT | 07-10-2020 21:27