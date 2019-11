Inter in rimonta sul Verona, le 3 note positive per i tifosi

Grande euforia per un primato che durerà almeno 24 ore in casa interista, dopo un match che a livello di statistiche è stato dominato ma che è stato portato a casa solamente nei minuti finali grazie a una splendida iniziativa personale. Antonio Conte può essere soddisfatto, così come lo sono i tifosi dell’Inter sul web al termine dell’incontro.

Que golazo – Su tutti non poteva non spiccare Barella, vero protagonista di giornata con un gran gol. Il centrocampista però viene lodato oltre la marcatura, come scrive un tifoso che afferma “Oggi è stato eccezionale e giuro che lo avrei detto anche se non avesse segnato. Sta crescendo sempre di più, che grande acquisto”.

Fasce alternate – Molti complimenti anche a Lazaro, molti sostenitori nerazzurri lo indicano fra i migliori in campo, mentre non si può dire lo stesso di Biraghi. “Appena ce lo siamo levato dalle scatole abbiamo rimontato la partita. Continuate a credere che sia un caso, mi raccomando!” è quanto sentenzia un tifoso su Facebook. Su Twitter invece si leggono tanti bentornato a Danilo D’Ambrosio, che evidentemente era mancato molto ai fan del club meneghino.

Attaccanti bacchettati – Nella vittoria per 2-1 sul Verona ci sono però anche delle critiche, soprattutto agli attaccanti. Su Lautaro c’è chi afferma “Non è possibile che sia diventato così egoista. Oramai non la passa più. Se non torna umile sono guai”, mentre ancora più pesanti su Lukaku, visto che c’è chi lo rimprovera così: “Sbaglia certe cose che se le sbagliasse un tuo amico a calcetto perderesti la pazienza e andresti a tirargli un ceffone”.

