Inter, in stand-by il rinnovo di Skriniar

Il nome di Skriniar accende la fantasia di tanti top club. Il Chelsea di Sarri sarebbe pronto ad una proposta monster per strapparlo all'Inter già a gennaio (si parla di un'offerta vicino agli 80 milioni di euro). Tuttavia, l'Inter non intende cederlo, anche se, con i soldi dell'eventuale cessione di Skriniar, aggiusterebbe le questioni con l'Uefa.

Resta il fatto che, al momento, il rinnovo del contratto dello slovacco è in stand-by. La società nerazzurra non avrebbe una gran fretta, visto che Skriniar ha un accordo in essere fino al giugno del 2022. L'entourage del giocatore avrebbe rifiutato una proposta pari a 2,5 milioni di euro all'anno di ingaggio.

SPORTAL.IT | 23-11-2018 09:30