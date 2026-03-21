Inter, incubo Bologna sulla corsa scudetto, Chivu ha bisogno di Thuram e altri sei da rigenerare

La Gazzetta lancia l’allarme sull’ultima giornata a Bologna, già fatale in passato. Tra tensioni e calendario fitto, l’Inter rischia di riaprire il campionato.

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L’Inter sente tornare vecchie paure proprio nel momento decisivo della stagione. La vittoria del Napoli e le parole di Conte hanno acceso tensioni e dubbi nella corsa scudetto. A preoccupare è soprattutto l’ultima giornata a Bologna, campo già stregato per i nerazzurri. Cristian Chivu ora deve ricompattare il gruppo e ritrovare i suoi uomini migliori: se ne contano 7 potenzialmente decisivi e da recuperare per blindare uno scudetto che sembrava già vinto poche settimane fa.

L’incubo Bologna e i fantasmi del passato

Il calendario propone uno scenario che a Milano evoca ricordi amari. L’ultima giornata contro il Bologna rappresenta una potenziale trappola, già costata due scudetti negli anni recenti. L’idea di arrivare a giocarsi tutto lì alimenta tensioni nell’ambiente nerazzurro. Per questo motivo, l’obiettivo diventa chiudere i giochi il prima possibile. Evitare calcoli e pressioni è fondamentale per non ripetere errori già visti. La storia recente pesa come un macigno sulla corsa al titolo.

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Chivu e i sette da rigenerare

Per evitare sorprese, Chivu deve ritrovare la miglior versione dei suoi giocatori chiave, come sottolinea la Gazzetta. Marcus Thuram è il primo nome, ma non è l’unico: servono segnali anche dai big Barella e Calhanoglu, recentemente in affanno. Il finale di stagione richiede energie fisiche e mentali al massimo livello. Anche la difesa dovrà ritrovare solidità, evitando errori pesanti come in passato e qui ogni riferimento a Bisseck è puramente voluto.

Non ha mai convinto Luis Henrique, traballante nella propria metà campo e anche dalla panchina stanno venendo a mancare risorse prima importanti come Bonny. Sommer, un tempo decisivo, è chiamato a tornare determinante tra i pali. Solo così l’Inter potrà difendere il vantaggio e respingere l’assalto finale.