Inter, individuato l'erede di Handanovic

L’Inter si muove sul mercato.

Tra gli obiettivi di Piero Ausilio c’è sicuramente un centrocampista (Barella e Meitè i profili che più convincono la dirigenza), ma anche un portiere che possa prendere il posto di Samir Handanovic nei prossimi anni.

Il direttore sportivo nerazzurro tiene monitorata la situazione relativa a Jasper Cillessen. Come riferisce il Mundo Deportivo, il numero uno olandese non ha intenzione di fare il vice di ter Stegen al Barcellona ed è per questo che avrebbe chiesto alla società di venir ceduto. La valutazione del giocatore si aggira attorno ai 15 milioni di euro: una cifra che non spaventa l’Inter, pronta a tentare l’assalto già a gennaio. Resta comunque viva la pista che porta a Cragno del Cagliari.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 15:30