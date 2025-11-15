L'Inter paga dazio alla sosta: infortunio con l’Olanda per Dumfries, le prospettive di recupero per il derby  

L’esterno ha accusato un problema alla caviglia che gli impedirà di giocare la gara di lunedì con la Lituania: già rientrato a Milano, ora tocca allo staff medico nerazzurro

Anche l’Inter paga dazio alla sosta per le nazionali: Denzel Dumfries è rientrato anzitempo a Milano per un infortunio alla caviglia accusato durante il ritiro dell’Olanda in Polonia. L’esterno, che salterà la gara di lunedì con la Lituania, verrà valutato dallo staff medico nerazzurro: l’obiettivo è averlo per il derby col Milan di domenica.

Inter, allarme Dumfries con l’Olanda

Allarme Dumfries in casa Inter. L’esterno destro ha abbandonato il ritiro dell’Olanda in Polonia dopo aver accusato un problema alla caviglia: lo staff tecnico Oranje e il c.t. Ronald Koeman hanno acconsentito all’addio anticipato del nerazzurro al ritiro di Varsavia. Dumfries, che salterà dunque l’ultima gara delle qualificazioni di lunedì contro la Lituania, ha già fatto ritorno a Milano.

La scelta di Koeman

Secondo la Gazzetta dello Sport Dumfries avrebbe accusato soltanto un fastidio alla caviglia, che riuscirebbe comunque a muovere: la decisione di Koeman è stata dunque di ordine precauzionale, anche perché l’Olanda è a un passo dalla conquista del pass per i Mondiali: gli Oranje hanno 3 punti di vantaggio sulla Polonia, ma in caso di improbabile sconfitta con la Lituania a proteggere il loro primo posto c’è il corposo +19 di differenza reti (contro il +6 dei polacchi). L’Inter resta comunque fiduciosa circa la possibilità di recuperare Dumfries in tempo per il derby col Milan di domenica.

Dumfries, l’eccezione al turnover di Chivu

Nel caso in cui Dumfries non dovesse essere a disposizione di Chivu, invece, l’Inter non si troverebbe di certo in una situazione facile. L’olandese è finora tra i giocatori più utilizzati dal tecnico rumeno, l’eccezione di fatto al suo costante turnover: su 15 partite tra campionato e Champions Dumfries ne ha giocate 13 da titolare, subentrando dalla panchina nelle altre due.

D’altra parte Luis Henrique, sulla carta l’uomo che dovrebbe far rifiatare l’olandese, finora non ha convinto. In vista del derby, è dunque immaginabile che lo staff medico dell’Inter farà di tutto per rimettere in sesto l’olandese e permettere a Chivu di schierare la sua migliore opzione per la fascia destra.