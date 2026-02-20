Inter, infortunio Lautaro: ecco quando tornerà, corsa contro il tempo per il derby scudetto col Milan

Resa nota la diagnosi, il polpaccio del Toro non presenta lesioni ma il recupero rischia di tenere fuori il capitano anche dalla gara con i rossoneri

Nessuna lesione al polpaccio sinistro per Lautaro Martinez, ma l’infortunio rimediato dal Toro contro il Bodo Glimt rischia di tenere il capitano dell’Inter lontano del derby scudetto con il Milan dell’8 marzo. Ecco quando può rientrare l’argentino.

Infortunio Lautaro: nessuna lesione

Una buona e una cattiva notizia per l’Inter dai risultati degli esami diagnostici effettuati da Lautaro Martinez. Una nota ufficiale diffusa dal club esclude lesioni per il capitano, uscito nel secondo tempo della gara di Champions League col Bodo Glimt per un infortunio al polpaccio sinistro: “Gli esami – si legge nel comunicato dell’Inter – hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell’attaccante argentino sarà rivalutata la prossima settimana”.

Quanto tempo starà fuori Lautaro

L’infortunio muscolare di Lautaro, dunque, è meno grave di quanto si pensasse in un primo momento. Tuttavia lo stop dell’argentino rappresenta comunque un problema per l’Inter e per Cristian Chivu, che ha reso il capitano la sua eccezione alla regola del turnover. Il risentimento, infatti, dovrebbe tenere il Toro fuori dal campo per tre o quattro settimane, un arco di tempo durante il quale l’Inter sarà chiamata ad affrontare sfide decisive, a partire dal ritorno dei playoff di Champions League a San Siro contro il Bodo Glimt, in programma la prossima settimana.

I dubbi sul derby scudetto col Milan

Lautaro salterà di certo l’incontro con i norvegesi (in programma martedì), così come ovviamente quello di sabato in casa del Lecce. Praticamente certa anche l’assenza del capitano nelle gare col Genoa del 28 gennaio e nell’andata della semifinale di Coppa Italia col Como del 3 marzo. Il vero interrogativo riguarda quindi la gara dell’8 marzo contro il Milan, derby in programma alla 28a giornata di serie A da cui potrebbe arrivare il verdetto finale sullo scudetto. E in caso di rimonta vincente sul Bodo Glimt, subito dopo l’Inter potrebbe ritrovarsi ad affrontare anche l’andata degli ottavi di Champions, in programma il 10 o l’11 marzo.

I recuperi record del Toro

Per qualunque altro giocatore, la gara più probabile per il rientro sarebbe quella in campionato successiva al derby, ovvero la gara con l’Atalanta del 15 marzo, mentre il recupero in tempo per il Milan rappresenterebbe una pura utopia. Tuttavia Lautaro ha già dimostrato in passato di essere in grado di guarigioni lampo dagli infortuni muscolari: fenomenale, ad esempio, quello dal risentimento al bicipite femorale avvenuto la scorsa stagione, prima della semifinale di Champions col Barcellona. I tifosi dell’Inter sanno già che la presenza di Lautaro nel derby è oggi improbabile, ma di certo non impossibile.