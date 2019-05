Inter, inizia l'era Conte: a Milano per la firma. Ecco lo staff

Ci siamo, sta per iniziare l'era di Antonio Conteall'Inter. L'ex commissario tecnico dell'Italia è a Milano da martedì: entro venerdì prossimo firmerà un contratto di tre anni con il club nerazzurro, che affidando la squadra nelle mani del mister salentino spera nel definitivo rilancio dopo i due quarti posti consecutivi ottenuti sotto la gestione Spalletti.

Tutto definito, anche per quanto riguarda la composizione dello staff che assisterà l'ex allenatore di Chelsea e Juventus: il vice sarà suo fratello Gianluca, sempre al suo fianco dall'esperienza di Bari in poi, principalmente con compiti di analisi degli avversari. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Gianluca Conte sarà assistito da Cristian Stellini e Paolo Vanoli. Gli specialisti della preparazione fisica saranno lo spagnolo Julio Tous e Costantino Coratti, mentre Tiberio Ancora sarà il nutrizionista. Il preparatore dei portieri resterà Adriano Bonaiuti: con lui Handanovic ha reso al meglio in queste stagioni.

Torna nei nerazzurri Lele Oriali, che lascerà l'incarico di team manager della Nazionale di Mancini per un ruolo simile nella Beneamata, quello di collegamento tra squadra e società.

Dopo la firma, ci si concentrerà sul mercato: Conte, che ha già cenato con Steven Zhang e Beppe Marotta, chiede in primis Dzeko e Lukaku, poi Barella per il centrocampo. Da valutare l'arrivo di Chiesa: le trattative sono avanzate ma ora il gioiello viola non è la priorità.

Conte all'Inter guadagnerà 10 milioni netti più 2 di bonus la prima stagione, 12 netti le annate successive.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 10:27