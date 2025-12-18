Inter, Inzaghi torna nerazzurro per un giorno ma la scelta di Marotta già scatena il caos: la rabbia dei tifosi

Simone Inzaghi vuole tornare ad abbracciare i suoi vecchi amici dell'Inter. Lautaro e compagni sono atterrati nella "sua" Arabia e vorrebbe incontrarli durante la Supercoppa

Ogni qualvolta che l’Inter di Chivu torna a perdere, le radici della sconfitta vengono sempre identificate in quel finale di stagione tremendo dello scorso anno. Dal possibile triplete a nulla in mano, con la sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Psg che rimarrà negli annali negativi della storia del calcio. Gran parte della colpa di quanto successo è stata attribuita a Simone Inzaghi: l’allora allenatore dell’Inter non è riuscito a salvare la stagione e, nonostante abbia riportato l’Inter ai vertici del calcio europeo, se nè andato con la coda tra le gambe.

Criticato dai tifosi e accusato dalla società di averli colti di sorpresa con l’addio e la firma con l’Al-Hilal. Oggi sembrano già lontani quei giorni: Inzaghi si gode la vita in Arabia e lotta contro Cristiano Ronaldo per vincere il campionato, l’Inter è di nuovo capolista in Serie A e ha l’occasione per vincere il primo trofeo stagionale, proprio a casa del suo ex allenatore.

Inzaghi chiede un incontro con l’Inter, segnali di distensione

L’arrivo dell’Inter in Arabia Saudita sembra non aver lasciato indifferente Simone Inzaghi. D’altronde ha passato degli anni stupendi lì, e vuole provare a rimarginare una ferita che brucia ancora anche per lui, inevitabilmente. L’addio non è stato dei migliori ma l’arrivo dei nerazzurri a Riad potrebbe essere l’inizio del risanamento. Infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi avrebbe chiesto alla dirigenza un incontro per poter salutare i suoi vecchi amici nerazzurri, distanti solo a una ventina di chilometri da dove vive con il suo staff di sempre, dal vice Farris a Ripert e Cerasaro. Marotta e la dirigenza avrebbe deciso che l’incontro si farà, ma non nell’albergo dove alloggiano Lautaro e compagni per la Supercoppa Italiana.

Inzaghi-Inter, quando ci sarà l’incontro. Caos tra i tifosi

L’Inter giocherà contro il Bologna nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana: partita in programma alle 20 italiane di venerdì 19. Probabile che l’incontro possa esserci prima o dopo la partita, dato che la partita dell’Al Hilal di Inzaghi in programma alle 19 di venerdì contro l’Al Taawoun è stata rinviata. Una decisione che però ha scatenato il caos in una parte della tifoseria nerrazzura che non vorrebbe che questo incontro avvenisse. Parecchi hanno ancora legato al dito l’umiliazione nella finale di Champions League e la trattativa con gli arabi nel momento cruciale della stagione.

Inzaghi: “Arabia? Un paradiso, ma mica mi rilasso”

Dopo l’amichevole persa contro il NEOM dell’ex Psg Galtier, Inzaghi a rilasciato qualche dichiarazione alla Gazzetta raccontando come sta andando la sua avventura in Arabia Saudita: “Ho vinto 13 partite di fila, mica mi rilasso. Qui è un paradiso, sto da Dio. Nessuno vuole andarsene”. In campionato è secondo, dietro all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e Joao Felix: a gennaio li affronterà nello scontro diretto. Nel frattempo è anche in semifinale della King’s Cup e guida il girone unico ovest della Champions League asiatica.