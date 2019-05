Inter, ironia dal web per un improbabile colpo di mercato

Che l’Inter stia pensando a una massiccia campagna di rafforzamento per la prossima stagione è sotto gli occhi di tutti e il probabile avvicendamento in panchina, con Antonio Conte al posto di Luciano Spalletti, dovrebbe essere una garanzia in tal senso. Alcuni accostamenti, comunque, sembrano francamente improbabili. Soprattutto al popolo del web.

La bomba – Secondo Don Balon, ad esempio, l’Inter sarebbe sulle tracce di Neymar. Con tanto di cifre che renderebbero possibile l’operazione: 200 milioni di euro al Paris Saint-Germain per rilevare il cartellino e 40 milioni di euro netti di ingaggio al brasiliano per indurlo a lasciare Parigi per Milano. Semplice no?

Le reazioni – I rumors, più stuzzicare i sogni dei tifosi nerazzurri, hanno scatenato le ironie dei sostenitori avversari e anche di qualche interista stanco di rincorrere illusioni di mercato (l’ultimo esempio è quello di Rakitic). “Con i soldi spesi l’anno scorso per Modric e Vidal, la vedo dura prendere anche Neymar. Ma l’Inter si sa, può tutto! D’Ambrosio docet”, sottolinea sarcastico un tifoso dell’Inter. “Iniziano a far paura…Modric Vidal Rakitic Lukaku Neymar..”, ironizza un fan avversario mentre un altro si chiede: “Mi confermate che Don Balon è l’equivalente spagnola di Lercio?”. E un altro commenta con franchezza: “Ma fatemi il piacere 😂😂😂 L’Inter è già buono che riesce a riscattare Politano“.

SPORTEVAI | 12-05-2019 11:10