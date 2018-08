Inter, Joao Mario è ai saluti

Joao Mario è vicino all'addio all'Inter. Dalla Turchia giunge notizia che il Besiktas insiste per avere il centrocampista nerazzurro, al punto che sarebbe entrato in gioco anche il difensore portoghese Pepe per convincere il compagno di Nazionale a trasferirsi a Istanbul.

Il nazionale lusitano è da tempo fuori dai progetti di Luciano Spalletti: non convocato con il Sassuolo, è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti contro l'Inter. Il mercato turco si conclude il 31 agosto.

SPORTAL.IT | 29-08-2018 11:20