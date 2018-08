Inter, Joao Mario resta

Niente da fare. Joao Mario non ha nessuna intenzione di trasferirsi in Turchia e, di conseguenza, la sua permanenza all'Inter pare ormai scontata. Come anticipato dall'uomo di mercato nerazzurro Ausilio, il portoghese sarà quindi a disposizione di Spalletti, almeno fino a gennaio.

Oltre a Joao Mario, l'Inter dovrà trovare spazio anche per Borja Valero che, per il momento, non sembra aver ricevuto proposte che possano convincerlo a lasciare la squadra nerazzurra. Anche per lui, se ne riparlerà a gennaio.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 09:50