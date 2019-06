Inter, Joao Mario sblocca il mercato nerazzuro

Joao Mario è la chiave per sbloccare il mercato dell'Inter.

Con Mauro Icardi che non vuole sentire ragioni di lasciare Milano, la cessione del portoghese potrebbe veramente consentire ai nerazzurri di chiudere le trattative per Edin Dzeko e Nicolò Barella, già ben avviate nelle scorse settimane.

Joao Mario è stato proposto allo Sporting Lisbona come contropartita per arrivare a Bruno Fernandes, il quale non ha nascosto l'apprezzamento nei confronti dell'Inter di Antonio Conte: "Ci sono club che non si possono rifiutare".

SPORTAL.IT | 11-06-2019 15:59