Inter, aperto il processo a Josep Martinez: Chivu paga l’azzardo sul portiere, i tifosi invocano Provedel e accusano Marotta

Il numero uno nuovamente sotto accusa dopo l’errore in uscita contro il Bruges: il bilancio finora è negativo, contro il Bologna potrebbe toccare all’ex Lazio

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La sconfitta contro il Bruges ha riaperto il processo a Josep Martinez in casa Inter: l’idea di puntare su di lui per sostituire Yann Sommer si è rivelato un azzardo per Cristian Chivu, i tifosi nerazzurri chiedono di dare spazio a Ivan Provedel e accusano Beppe Marotta, che ha sottovalutato la mancanza d’esperienza del portiere spagnolo.

Inter, il bilancio negativo di Josep Martinez

Contro il Bruges l’Inter ha evidenziato nuovamente enormi problemi in fase difensiva, ma sul secondo k.o. in Champions League ha notevolmente pesato il nuovo errore di Josep Martinez, uscito a vuoto in occasione del momentaneo 2-1 firmato da Nicolò Tresoldi. Uno sbaglio che si è andato ad aggiungere a quelli già commessi dal 28enne portiere spagnolo in questa stagione: prima della serata da dimenticare contro i belgi c’era stata la papera nella gara d’esordio in Europa contro il Real Madrid e poi la giornataccia con l’Udinese in campionato.

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I tifosi vogliono Provedel titolare

L’idea dei tifosi dell’Inter a riguardo è chiara: Cristian Chivu sta pagando l’azzardo di voler puntare su un portiere con poca esperienza per sostituire Yann Sommer e la maggior parte di loro chiede a gran voce che nella prossima partita dei nerazzurri, sabato contro il Bologna, sia Ivan Provedel a essere scelto come titolare. Non che il nome dell’ex Lazio sia particolarmente gradito al popolo interista, ma in questo momento Josep Martinez appare in totale confusione e puntare ancora su di lui sarebbe un errore ancora più grande per Chivu.

“Martinez ha commesso errori molto gravi, quello col Bruges poi ha deciso la partita”, scrive AngelReale su X. “Se alla prossima non gioca Provedel tiro giù un muro”, aggiunge Dibu. “Provedel non è un fenomeno, ma in questo momento non possiamo andare avanti con Martinez”, il parere di Romagni, che sintetizza il pensiero interista sui social.

Le accuse a Marotta

Tuttavia il portiere spagnolo non è l’unico imputato in questo processo social. Per i supporter dell’Inter gran parte della responsabilità ricade su Beppe Marotta e sugli altri dirigenti nerazzurri che hanno sottovalutato le difficoltà a cui sarebbe potuto andare incontro un di scarsa esperienza internazionale come lo spagnolo, scegliendo di non intervenire sul mercato in estate.

“Abbiamo già un verdetto. Se ad ottobre hai già collezionato 3/4 errori decisivi non puoi essere il titolare di una grande squadra. Martinez manca di tenuta mentale, l’Inter ha commesso uno sbaglio”, scrive Verdict. “La colpa è della società se non abbiamo un portiere serio dal 2012”, aggiunge Zio Pera. “Con Martinez Marotta e Ausilio hanno buttato 15 milioni”, il commento di Gabigol. “Martinez è semplicemente inadeguato per l’Inter, come si poteva pensare di fargli fare il titolare?”, chiede Corrado. “Il portiere è un ruolo decisivo e noi non abbiamo un portiere: grazie Marotta”, la sentenza di Indiscreto.