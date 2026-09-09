Il portiere ha pubblicato un post per chiedere scusa dopo il catastrofico errore sul 2-0 dei blancos, generando migliaia di commenti da parte dei fan nerazzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Josep Martinez ha affidato ai social il suo mea culpa per la papera che affondato l’Inter al Bernabeu, causando il momentaneo raddoppio del Real Madrid nella partita poi vinta per 2-1 dalla squadra di José Mourinho: la risposta dei tifosi nerazzurri non s’è fatta attendere.

Inter, Martinez chiede scusa sui social

“L’errore di Martinez? Perché lo nominate?!”: così ieri sera Cristian Chivu aveva tentato di proteggere il portiere dell’Inter, protagonista della papera risultata poi decisiva per la sconfitta dei nerazzurri in casa del Real Madrid, nella prima giornata della Champions League. Un tentativo, quello del tecnico, di risparmiare un processo mediatico al suo numero 1, autore tra l’altro di un’ottima prestazione dopo quell’errore marchiano. Oggi, però, è stato lo stesso Josep Martinez a parlare della sua topica, chiedendo scusa ai tifosi dell’Inter in un post pubblicato su Instagram.

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Il post di Martinez sulla papera di Madrid

La foto pubblicata da Martinez non è affatto casuale: si vede il portiere dell’Inter mentre nasconde la faccia nella maglia e la copre con entrambe le mani. Difficilmente lo spagnolo avrebbe potuto scegliere un’immagine più esplicativa: vergogna, questo il sentimento che Martinez ha voluto comunicare ai suoi follower. Le parole del post, però, allargano l’orizzonte. In primo luogo Martinez chiede scusa, mostrando di aver ben compreso come la sua papera abbia inciso sull’andamento della gara. “Mi prendo la responsabilità del mio errore nel secondo gol, non possiamo concedere due reti in quel modo quando affronti una squadra come il Real Madrid che non ti perdona gli errori”, scrive il portiere nel post.

Martinez e l’importanza di reagire agli errori

Dopo le scuse, però, Martinez fa capire di essere già pronto a voltare pagina, seguendo la lezione impartita proprio da Chivu, che nel post gara aveva sottolineato l’importanza non di non commettere errori, ma di essere capaci di reagire nel più breve tempo possibile. ”Non c’è nessun percorso che non venga accompagnato da cadute e da errori, tanto nel calcio come nella vita – continua il portiere – Riprendersi in un momento di difficoltà come quello di ieri ti costruisce una personalità forte che ti serve per difendere questi colori”.

Infine, Martinez sembra rivolgersi al resto dell’Inter, quasi come a scusarsi con i suoi compagni. “Siamo tutti dispiaciuti perché credo che la squadra ieri abbia fatto una grande prestazione e meritava portare qualcosa di positivo a Milano – conclude il portiere – Si impara, si cresce, si cerca di migliorare e si guarda in avanti. Ma sempre insieme e uniti. Forza Inter”.

La reazione dei tifosi alle scuse di Martinez

Immediate le reazioni al mea culpa di Martinez: nel momento in cui viene scritto questo articolo, il post del portiere dell’Inter ha già superato i 2mila commenti in meno di un’ora. E la stragrande maggioranza dei follower non solo ha già perdonato lo spagnolo, ma è anche pronto a mostrargli tutto il proprio supporto.

“Forza Pepo, sbagliare purtroppo è facile, ma rialzarsi come hai fatto non è scontato”, scrive Simone. “Dagli sbagli si impara. Forza Pepo”, aggiunge Vampiro. “Dopo l’errore hai fatto tre parate che non vedevo da tempo, avanti Pepo!”, lo incoraggia Marco. “Non ti devi scusare di nulla, già ieri sera hai subito reagito con personalità, dimostrando chi sei”, commenta PiacereTifointer. “Grande Pepo, gli interisti veri sono con te”, lo rassicura infine Teop.