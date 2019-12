Inter-Juve, guerra sul mercato: scontro per altri due nomi

Prosegue senza esclusione di colpi la battaglia sul terreno del calciomercato fra Juventus e Inter: se la scorsa estate sono stati i nerazzurri a prevalere, strappando Romelu Lukaku ai loro rivali, nella serata di lunedì è arrivato lo sgambetto dei bianconeri, che si sono assicurati le prestazioni di Dejan Kulusevski in attesa di capire se fargli vestire subito la maglia della Juventus o se lasciarlo ancora in prestito al Parma fino a fine stagione.

Ma la guerra di mercato non è finita qui: le due società sono infatti pronte a darsi battaglia a suon di offerte e rilanci per altri due giovani talenti del campionato italiano, Federico Chiesa e Sandro Tonali.

Chiesa, attualmente in fase di recupero da un infortunio, è da tempo oggetto del desiderio sia di Paratici sia di Marotta, e sarebbe il rinforzo ideale per entrambe le squadre, vista la sua capacità di adattamento in qualunque posizione del fronte offensivo. La Fiorentina vuole convincerlo a restare con la promessa di progettare la squadra del futuro attorno a lui, ma il patron viola Rocco Commisso potrebbe capitolare se una delle due big dovesse offrire una cifra ritenuta adeguata. La trattativa dovrebbe proseguire almeno fino a questa estate.

L’altro nome caldo è quello di Sandro Tonali. La stagione del Brescia non riflette il valore del calciatore, considerato dagli addetti ai lavori l’erede naturale di Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ il presidente delle rondinelle Massimo Cellino non vuole veder andare via a gennaio il suo pupillo, ma non esclude la possibilità di una permanenza in prestito di Tonali fino a giugno, sul modello di quanto proposto dalla stessa Juve al Parma per Kulusevski.

L’Inter, però, non sta a guardare, ed è disposta a un’importante offerta per dare a Tonali le chiavi del centrocampo nerazzurro, con il lodigiano che andrebbe ad aggiungersi ad altri due grandi talenti in prospettiva del calcio italiano, Nicolò Barella e Stefano Sensi.

Saranno decisive, in questo senso, le intenzioni dello stesso Tonali e le contropartite: sia la Juventus sia l’Inter hanno a disposizione una batteria di giovani calciatori capaci di far gola a una squadra alla ricerca di rinforzi per salvarsi come il Brescia.

SPORTAL.IT | 31-12-2019 13:05