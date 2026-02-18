Inter-Juventus e la lite in tv, Gian Luca Rossi in esclusiva: “Ecco cosa è successo con Giletti”

Inter-Juventus non è mai stata una partita come le altre. Un derby d’Italia sentitissimo che accende gli animi e crea polemiche. L’ultima, nota anche a chi non si occupa di calcio, è quella relativa al secondo giallo comminato a Pierre Kalulu sul finire del primo tempo della partita di sabato scorso.

La netta simulazione di Alessandro Bastoni ha indotto l’arbitro Federico La Penna ad estrarre il cartellino e mandare sotto la doccia anzitempo il difensore di Spalletti. La partita è terminata, poi, col risultato di 3-2 per i nerazzurri, ma le polemiche non si placano.

Una delle più clamorose riguarda due giornalisti, nonché tifosi dichiarati di Inter e Juventus: stiamo parlando di quanto successo durante la trasmissione ‘Processo al 90°’, in onda ogni lunedì su Rai 2. Protagonisti Massimo Giletti e Gian Luca Rossi, col primo che ha abbandonato lo studio dopo un accesso diverbio col collega.

Da Bastoni a Calciopoli, cosa è successo

E proprio a Rossi abbiamo chiesto di spiegarci come sono andate le cose dal suo punto di vista.

“Si parlava di Inter-Juventus di sabato sera e del gesto di Bastoni, soprattutto dell’esultanza – le sue parole a Virgilio Sport – Ieri in conferenza stampa lo stesso giocatore si è scusato, ha ammesso di aver fatto un errore e lo abbiamo detto tutti. Ho cercato di fare una battuta dicendo che, dopo tanti episodi contrari, c’è stato un episodio smaccatamente a favore dei nerazzurri nel derby d’Italia. Giletti, invece, ad un certo punto è andato indietro di venti anni, tornando a parlare di Calciopoli. Ho cercato di riportarlo all’attualità, ma è andato via, non mi sento di aver fatto scappare nessuno dalla trasmissione. Essendo entrambi laureati in legge, dovremmo sapere benissimo che le sentenze si rispettano. Capisco che Calciopoli sia ancora un nervo scoperto, ma non ho capito perché è partito così. Uno che lascia lo studio, perché non ha altro da dire, non credo faccia una buona figura, parliamo sempre di pallone. È il primo favore acclarato per l’Inter e viene fuori il finimondo. Ci hanno sempre detto che l’arbitro è l’alibi dei perdenti, per cui andiamo avanti. Gli mando, comunque, un saluto e che non se la prenda. Ci sono altri Inter-Juve che ci aspettano”.