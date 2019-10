"Inter-Juve, è lui il fattore che può fare la differenza"

Inter–Juventus la partita più attesa di questa prima parte del campionato, la sfida tra la prima in classifica e i campioni d’Italia (per 8 volte di fila), ma anche quella tra due squadre che in estate hanno abbracciato una rivoluzione, identificata in entrambi i casi con il volto del nuovo allenatore: Antonio Conte per i nerazzurri e Maurizio Sarri per i bianconeri.

SQUADRE LANCIATE. Il processo di adattamento delle due squadre alle idee dei rispettivi tecnici procede spedito o comunque senza grossi intoppi, almeno così dice la classifica, che vede l’Inter con 2 lunghezze di vantaggio sulla Juventus. Un aspetto, quello della velocità di adattamento dei giocatori alle idee dei due allenatori, sul quale s’è soffermato Luigi Garlando nel suo pezzo di oggi sulla Gazzetta dello Sport.

“A San Siro – scrive la firma della Rosea – si scontrano due squadre lanciate, già profondamente caratterizzate dai nuovi tecnici. L’Inter è già platealmente contiana, nella ferocia agonistica del 3-5-2, nelle belle trame di gioco lodate da Messi, nella linea difensiva e nel pressing spostati avanti”.

Caratteristiche, queste, che hanno permesso ai nerazzurri di conquistare 6 vittorie di fila in campionato. Ma anche Sarri è a buon punto, secondo Garlando. “Se Conte cerca di juventinizzare l’Inter, come squadra di regole e governo, Sarri in parte è già stato juventinizzato: casual Trussardi e non tuta da panca. Ma tatticamente anche lui ha pienamente in pugno la situazione”.

FATTORE PANCA. E se è vero che Sarri, almeno nel look, s’è juventinizzato, è anche vero che la Juventus è diventata più “sarrista”: linea difensiva più alta, migliore circolazione palla a terra e soprattutto una formazione base da varia molto poco da incontro a incontro.

Anche Conte non ama il turnover, ricorda Garlando, ma proprio un giocatore che non rientra nell’undici titolare potrebbe fare la differenza in favore della Juventus. Per Garlando, a differenziare le due squadre “potrebbe essere il fattore panca. Sarri, che non ama il turnover, sta scavando anche a Torino un fossato tra titolari sempre più riconoscibili e gli altri. Ma sa di avere a disposizione opzioni poderose per incidere in corsa, Una su tutte: Dybala. Conte non può fare altrettanto”.

Già, l’Inter non ha a disposizione uno come Dybala, non a caso l’unico giocatore per cui i nerazzurri avrebbero accettato di cedere Icardi alla Juventus. Che sia lui proprio a dover marcare la differenza tra Inter e Juve?

