Inter-Juve: Marotta lancia la sfida a Paratici per un top-player

L’ufficialità non è ancora arrivata ma Beppe Marotta è già al lavoro da tempo per costruire una grande Inter e provare a far cadere il regno della Juventus nella corsa allo scudetto di fatto un’esclusiva bianconera da 8 anni a questa parte. Per fare questo l’ex dg della Vecchia Signora ha puntato un top player del calcio internazionale sfidando addirittura anche il Barcellona: stiamo parlando di Adrien Rabiot.

IL FRANCESE IN SCADENZA CHE PIACE A TUTTI – Rabiot è un centrocampista eclettico capace di giocare in diverse zone del centrocampo con un buon istinto del gol e tanta tecnica anche se il suo talento è un po’ indisciplinato così come lui che questa estate ha rifiutato la “preconvocazione” con la Nazionale Francese sapendo di non essere tra i 23 che Deschamps avrebbe portato al Mondiale. Ma il suo valore non si discute così come il fatto di essere in scadenza di contratto a giugno 2019 cosa che lo rende appetibile come nessun altro sul mercato dei top player. Secondo il Corriere dello Sport di stamattina si sta per scatenare una vera e propria “guerra” per il francesino che vede la Juventus in prima fila al pari di Barcellona e Real Madrid. Ma nelle ultime ore ha preso forza anche la candidatura dell’Inter proprio grazie alla scesa in campo di Beppe Marotta.

MAROTTA VS PARATICI, GRANDE SFIDA – Dopo aver lavorato a braccetto per tanti anni sono pronto a mettersi uno contro l’altro. La trattativa di Rabiot potrebbe essere il primo campo di battaglia per i due, il veterano e il suo delfino, almeno fino all’altro giorno. La Juventus dopo il colpo Cristiano Ronaldo ha un appeal internazionale indiscutibile al pari di Real e Barcellona e quindi può giocare le sue carte. L’Inter quel fascino lo vuole raggiungere, Marotta a differenza degli altri, può garantire a Rabiot il posto da titolare in una squadra con meno concorrenza, per ora, rispetto agli altri club. Pronto a tagliare qualche ramo come Joao Mario e Candreva, per esempio. Non è escluso una trattativa intavolata a gennaio con un indennizzo al Psg.

RABIOT PREFERISCE BARCELLONA? – Eppure nelle ultime ore, oggi in prima pagina sul Mundo Deportivo, il francese secondo la stampa catalana avrebbe comunicato al PSG di preferire il Barcellona. Sarà l’ultima parola?

SPORTEVAI | 20-11-2018 09:58