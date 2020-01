Inter-Juve, scontro frontale per Chiesa: ruolo a sorpresa di Totti

Francesco Totti sarà il nuovo procuratore di Federico Chiesa. Almeno così riferiscono le indiscrezioni del settimanale "Chi" sul colpo della nuovissima agenzia di scouting dell'ex capitano della Roma, che alcuni giorni fa aveva trovato un accordo anche con l'attaccante dell'Inter Sebastiano Esposito.

Il gioiello della Fiorentina, che al momento è assistito solo dal padre Enrico, potrebbe quindi essere il primo nome di grido ad essere gestito dall'ex Pupone.

Una indiscrezione che deve essere ancora confermata, ma che intanto allarma tutte le parti in causa, dalla Fiorentina proprietaria del cartellino alle due grandi pretendenti al giocatore, Juventus e Inter.

Tra nerazzurri e bianconeri la tensione è altissima dopo gli ultimi screzi di mercato, e in estate si accenderà il duello per il figlio d'arte, da tempo in contatto sia con Fabio Paratici, sia con Beppe Marotta.

Intanto la Fiorentina non molla e lavora al rinnovo: secondo le voci l'ingaggio potrebbe essere raddoppiato per trattenere il giocatore a Firenze. L'unico ostacolo sembra essere la clausola rescissoria, che i Chiesa vorrebbero inserire nel contratto.

Ma il possibile nuovo ruolo di Totti potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

SPORTAL.IT | 08-01-2020 16:37