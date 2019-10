Inter-Juventus 2019-2020, le probabili formazioni

Inter-Juventus, il big match della settima giornata di campionato, chiuderà il turno domenica sera alle 20.45. Conte non può contare su Sanchez, squalificato, ma è pronto a riabbracciare Lukaku, che sarà schierato dal 1'. Sulla destra D'Ambrosio dovrebbe vincere il ballottaggio con Candreva, a centrocampo Barella favorito su Vecino. Intoccabile la difesa Godin-De Vrij-Srkiniar.

I giochi sono praticamente fatti per Maurizio Sarri, che ha un solo dubbio: Higuain o Dybala. Il Pipita ha evidenziato una forma stratosferica contro il Bayer Leverkusen, la Joya è in crescita e si è visto sia con la Spal, sia nello scampolo di gara giocato in Champions. Sulla trequarti, Ramsey prenderà il posto di Bernardeschi.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

SPORTAL.IT | 04-10-2019 11:25