Inter-Juventus bollente, Paolo Bonolis attacca i bianconeri

Manca poco all’atteso match scudetto tra Inter e Juventus, e la tensione cresce sia in casa nerazzurra sia in quella bianconera. A scaldare la vigilia ci ha pensato anche Paolo Bonolis, che ai microfoni di Radio Marte ha parlato del derby d’Italia non risparmiando qualche frecciata alla Vecchia Signora: “Inter-Juve di due stagioni fa è stata una delle cose più grottesche viste mai, superiore anche al rigore non dato a Stefano Sensi contro il Barcellona”.

“In questi episodi ti rendi conto che puoi allenarti e costruire quanto vuoi, c’è una variabile indipendente quale una decisione arbitrale capace di mandare tutto allo scatafascio. Non ricordo però ancora scippi fatti a Torino, lo sconfitto non è mai bianconero”, continua velenoso il conduttore Mediaset, noto tifoso vip del Biscione.

Bonolis approva il lavoro di Antonio Conte: “Ogni anno speriamo di portare a casa un risultato importante. Quest’anno l’Inter mi piace molto, sembra l’Inter del Triplete 30 metri più avanti e sta facendo bene anche in Champions League”.

“Se l’Inter dovesse vincere o pareggiare contro la Juventus non diventerebbe la favorita per lo scudetto, ma la squadra si caricherebbe di una carica emotiva incredibile. Se invece dovesse perdere, l’Inter resterebbe nelle zone alte”.

Bonolis non esclude il Napoli dalla corsa scudetto: “Anche il Napoli fa parte indubbiamente delle squadre in lotta per lo scudetto, al momento non ha la continuità di Juve e Inter, ma può trovarla perchè ne ha caratteristiche”.

“Poi, nel gioco del calcio difficilmente una certa squadra mantiene una costante freschezza per tutta la stagione”.

SPORTAL.IT | 04-10-2019 22:33