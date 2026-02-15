Inter-Juventus, Chivu sconfessa se stesso in 24 ore, la bordata di Del Piero

Il tecnico nerazzurro alla vigilia attacca chi si lamenta degli arbitri, poi difende il rosso a Kalulu. Del Piero lo invita a rivedere la sua posizione

Inter-Juventus non delude mai, soprattutto quando si parla di polemiche. La sfida di San Siro ha acceso il dibattito sull’espulsione di Kalulu e sul contatto che ha coinvolto Bastoni. Nel giro di 24 ore, Cristian Chivu è passato dal criticare chi parla di favori arbitrali al difendere apertamente la decisione del direttore di gara. Un cambio di rotta che non è passato inosservato, soprattutto agli occhi di Alessandro Del Piero.

Chivu tra vigilia e post partita: cambio di rotta

Alla vigilia di Inter-Juventus, Cristian Chivu era stato chiaro: “Aspetto ancora un allenatore che venga in sala stampa ad ammettere di aver ricevuto un favore. Fino ad allora degli arbitri non parlo“. Parole nette, pronunciate in conferenza, dove aveva anche spiegato di non voler alimentare polemiche sul Var e sulle decisioni arbitrali. Ventiquattr’ore dopo, però, il tecnico nerazzurro ha sorpreso tutti commentando l’espulsione di Pierre Kalulu con un perentorio: “Per me il rosso c’era“. Una presa di posizione che ha fatto discutere, soprattutto per la coerenza rispetto alle dichiarazioni della vigilia e per l’oggettività dell’episodio.

Del Piero non ci sta: “L’Inter non ha bisogno di questo”

Dagli studi di Sky Sport è arrivata la replica di Alessandro Del Piero, che non ha nascosto il proprio disappunto. “Io credo che Chivu stia facendo un ottimo lavoro e abbia ridato vita a un’Inter forte, ma stasera ha sbagliato il commento all’espulsione“, ha spiegato l’ex capitano bianconero. Poi l’affondo: “Quando sei forte vuoi vincere bene e quando ti capita un episodio chiaramente a tuo favore non sei contento. L’Inter non ha bisogno di tutto questo“. Infine l’auspicio: “Spero che tra un paio di giorni possa rivedere la sua posizione“.

Una sfida sempre più tesa tra polemiche e orgoglio

Inter-Juventus si conferma così una partita ad altissima tensione, dentro e fuori dal campo. L’episodio del rosso a Kalulu e il contatto che ha coinvolto Alessandro Bastoni hanno acceso il dibattito, riaprendo il tema delle interpretazioni arbitrali. Paradossalmente, proprio Chivu che alla vigilia aveva invitato tutti a non parlare di favori arbitrali, si è trovato al centro della discussione. E mentre la classifica resta comunque aperta, la sensazione è che questa sfida continui a pesare anche sul piano mediatico, alimentando un confronto che va oltre i novanta minuti.