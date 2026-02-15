Inter-Juventus, da Ronaldo a Pjanic, da Cuadrado a Kalulu è sempre mai dire arbitri nel derby d'Italia

Costellata di violente polemiche la storia del big-match, il primo screzio risale addirittura al 1961 ma sono le sviste arbitrali ad aver fatto storia

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La madre di tutti i rancori è un Juventus-Inter 9-1 del 10 giugno 1961, quando in protesta contro la decisione della Figc di far ripetere la partita giocata il 16 aprile precedente e sospesa al 31′ per motivi di ordine pubblico anziché, come inizialmente deciso, assegnare la vittoria a tavolino ai nerazzurri, in segno di protesta l’Inter schierò la sua formazione “Primavera”, ma la rivalità tra le due big del nord è ricca di polemiche infuocate legate soprattutto ad errori arbitrali, come quello di ieri con il rosso a Kalulu.

Il rigore negato a Ronaldo

La Penna come Ceccarini o come Orsato o come Calvarese: tanti gli arbitri incappati in errori gravissimi nel derby d’Italia. Restringendo il campo solo agli ultimi 30 anni il caso più clamoroso resta quello del 26 aprile 1998, quando Ceccarini non giudicò da rigore l’intervento di Iuliano su Ronaldo che era entrato in area come un fulmine. L’arbitro per giunta sugli sviluppi dell’azione assegnò un penalty (poi sbagliato) alla Juve. Era l’anticamera di Calcopoli, che sarebbe scoppiata qualche anno dopo.

Il mancato rosso a Pjanic

In tempi più recenti resta indimenticabile Inter-Juventus 2-3 giocata il 28 aprile 2018, quando l’arbitro Orsato, che chiuse gli occhi davanti a un’entrata da kung fu di Pjanic su Raphinha, un fallo almeno da ammonizione che sarebbe costato a Pjanic, già ammonito, l’espulsione. La Juve vinse 3-2 in rimonta e furono tre punti decisivi per lo scudetto ai danni del Napoli.

Meno pubblicizzata ma egualmente clamorosa fi Juventus-Inter 3-2 giocata il 15 maggio 2021, la partita in cui l’arbitro Calvarese, sul risultato di 2-2 che avrebbe significato la matematica esclusione della Juventus dalla Champions League e assegnato il 4° posto al Napoli, concesse al 90’ uno scandaloso rigore alla Juventus per un fallo di Perisic su Cuadrado che era in realtà un fallo di Cuadrado su Perisic senza che Irrati al VAR decidesse di richiamare l’arbitro alla revisione.

Tutti i casi dubbi nel derby d’Italia

Da ricordare anche Inter-Juventus 0-1 giocata il 19 marzo 2023, la partita in cui l’arbitro Chiffi convalidò il gol della vittoria juventina segnato da Kostic nonostante l’azione fosse stata contrassegnata da tre falli di mano di giocatori bianconeri, falli di mano che nemmeno Mazzoleni al VAR ritenne di rilevare. Ieri a San Siro l’ultimo capitolo di un libro infinito.