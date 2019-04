Inter-Juventus, due big pronti a scambiarsi la maglia

Il futuro di Dybala continua a tener banco. La Joya sta vivendo una stagione negativa in maglia bianconera (aggravata da problemi fisici continui e qualche incomprensione tatica) e sono in tanti a pensare che, il prossimo anno, possa cambiare aria. L'Inter, da tempo, sogna l'argentino, sicuro che, con l'apporto di Dybala, la squadra nerazzurra potrebbe crescere esponenzialmente a livello qualitativo.

Secondo diverse indiscrezioni, Marotta, ex uomo mercato bianconero, starebbe provando a capire la fattibilità di un clamoroso scambio con la Juventus. L'idea è di cedere Icardi alla Vecchia Signora, in cambio, appunto, di Dybala. Il bomber nerazzurro, considerati anche tutti i problemi avuti nell'ultimo periodo, potrebbe anche prendere in grande considerazione l'idea di trasferirsi a Torino e rimettersi in gioco con la squadra che, da otto anni, sta dominando in Italia.

A livello di conti economici, lo scambio sarebbe fattibile, visto che entrambi i giocatori hanno stipendi importanti (Icardi ha chiesto un adeguamento dello stipendio a circa sette milioni di euro a stagione, ossia quanto percepisce, a grandi linee, la Joya). L'unico vero ostacolo sarebbe la volontà di Dybala. L'ex Palermo non sembrerebbe affatto intenzionato a lasciare la Vecchia Signora. Il suo desiderio sarebbe quello di riconquistarsi un posto, da titolare, in squadra e tornare ai suoi migliori livelli, dimostrando di poter essere ancora utile alla Juventus. Da capire le strategie di mercato dei vertici bianconeri. Più volte, Paratici ha ribadito l'importanza di Dybala all'interno della rosa bianconera. Indubbiamente, l’idea di uno scambio Icardi-Dybala non è utopia.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 09:03