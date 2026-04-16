Inter-Juventus, duello per Muharemovic: il Sassuolo fa il prezzo, i bianconeri hanno un asso nella manica

Il difensore bosniaco ha già un principio di accordo con i nerazzurri, ma il suo ex club vanta il 50% sulla futura rivendita che potrebbe incidere nella trattativa

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Muharemovic, duello Inter-Juve

E’ quanto sta succedendo a Tarik Muharemovic, classe 2003, destinato a trovarsi al centro di molte trattative nella prossima estate. Da diverse settimane si registra l’interesse dell’Inter, ma ancor prima quello della Juventus, che lo ha lanciato nelle file della Next Gen e che mantiene un 50% sulla futura rivendita. Dettaglio che potrebbe rivelarsi tutt’altro che banale.

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Muharemovic, Inter in vantaggio

Eppure, secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, i nerazzurri sarebbero piuttosto avanti nelle trattative con il difensore bosniaco: ci sarebbe già una base di accordo con il calciatore che avrebbe anche messo in standby le altre possibili destinazioni pur di vestire la maglia dell’Inter. Manca l’ok del Sassuolo, altro dettaglio tutt’altro che secondario.

Muharemovic, Carnevali prende posizione

Sul duello tra le due big che si profila all’orizzonte, è intervenuto il ds del Sassuolo, Gianni Carnevali: “La Juve ha mantenuto il 50% sulla rivendita di Muharemovic. Noi non gli abbiamo dato un valore, valuteremo da chi arriveranno le proposte”. Dopo averlo lanciato con la Next Gen, infatti, i bianconeri vorrebbero riportarlo a Torino per rinforzare il proprio organico difensivo.

Carnevali fissa il prezzo di Muharemovic

Carnevali ha anche confessato che la valutazione di Muharemovic cambierà in base al club che chiederà il giocatore. Le parole riprese dalla Gazzetta dello Sport: “Se da una big italiana o da una squadra di Premier League, i valori cambiano. Vedremo anche se qualcuno inserirà qualche contropartita. Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità a questi ragazzi di arrivare in grandi club, ma saremmo felici anche di trattenerli”.

Muharemovic e l’idolo Chiellini

Tarik intanto aspetta: centrale di piede mancino, da ragazzo aveva Giorgio Chiellini come idolo, può giocare sia nella linea a quattro che come braccetto nella difesa a tre. Non ha mai esordito nella prima squadra della Juventus, venne soltanto convocato il 4 gennaio 2024 in occasione di una partita di Coppa Italia contro la Salernitana. Con il Sassuolo ha un contratto fino al 2030.