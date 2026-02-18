Inter-Juventus, per Kalulu non c’era neanche il primo giallo? Immagini Bordo-Cam riaccendono il caos

Il Bordo-Cam di Dazn conferma gli errori di La Penna, Kalulu aveva ragione a lamentarsi. Anche i calciatori dell'Inter lo rincuorano, furioso Spalletti

Non si sgonfia il caso-Kalulu, a 4 giorni dagli episodi che hanno condizionato Inter-Juventus di sabato scorso. Le immagini Bordo-Cam di Dazn acuiscono il caos e le proteste bianconere all’indirizzo dell’arbitro La Penna. Pubblicate le conversazioni in campo e in panchina.

Il Bordo-Cam di Dazn in Inter-Juventus

Continua a far parlare l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus di sabato scorso. Non si placano le polemiche dietro agli episodi che hanno condizionato la partita dei bianconeri e, probabilmente, anche il risultato finale (3-2 per l’Inter, con gol di Zielinski al 90′). Dazn, nell’appuntamento con Bordo-Cam, ha mandato in onda le conversazioni in campo tra i calciatori e l’arbitro La Penna, e quelle nei pressi delle due panchine, analizzando i due episodi che hanno portato alle due ammonizioni a Kalulu.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Al 32’ il primo episodio, un contatto davanti l’area bianconera tra Kalulu e Barella, che allunga la gamba e rifila una tacchettata sul ginocchio del francese fermatosi prima dell’impatto, ma comunque ammonito da La Penna, tra l’incredulità di Cambiaso e dello stesso Kalulu. Un cartellino pesante, a giudicare da ciò che accadrà 15 minuti più tardi.

La caduta plateale di Bastoni, dopo la leggerissima trattenuta di Kalulu ai suoi danni porta all’espulsione del difensore bianconero, che prova a convincere Bastoni a scagionarlo, ma questi gli mima con la mano sulla maglia la presunta trattenuta. Intanto dalla panchina juventina Spalletti chiede a Doveri per quale motivo non si possa andare al Var, il quarto uomo gli spiega l’impossibilità per protocollo: “Come fa a rovinare una partita così”, gli urla addosso Spalletti.

Dimarco e Lautaro danno ragione a Kalulu

Nel frattempo sul rettangolo di gioco Kalulu è una furia, Dimarco gli si avvicina, lo tiene stretto e prova a calmarlo: “Tanto non possono controllare”, gli ripete due volte l’esterno nerazzurro. Poi arriva anche Lautaro: “Ascoltami – dice a Kalulu – non è giallo, però ormai ha fischiato”, spiega l’argentino. Kalulu non ci sta, arriva faccia a faccia con La Penna e gli ricorda pure il precedente episodio del giallo: “Là non l’ho toccato e qua non l’ho toccato”.

Anche McKennie prova a rincuorare il francese: “Andranno a controllare”, gli dice in inglese. Ma non ci sarà alcuna verifica al Var. L’ultima immagine della Bordo Cam di Dazn ci riporta nei pressi delle panchine. Mkhitaryan e Frattesi confabulano tra loro, l’armeno prova a sbirciare da un monitor nell’area hospitality del Meazza. In un primo momento sembra convinto dell’ammonizione, poi cambia idea e ammette a Frattesi: “Non era giallo”. Il compagno annuisce.

Il post di Radrizzani e i commenti sui social

Su “X”, il giornalista Fabio Ravezzani ha pubblicato il video del Bordo-Cam di Dazn, scatenando una valanga di commenti. “Da queste immagini non ci sono più dubbi. Completamente inventato anche il primo giallo a Kalulu, vittima di una delle più grandi ingiustizie arbitrali degli ultimi anni. Peggio: La Penna non vede e suppone per due volte falli inesistenti cacciando il calciatore. Inammissibile“, scrive Ravezzani.

L’utente Stefano risponde: “Quindi Fabio smentisci Marelli, gli altri moviolisti e la stessa Aia che ad open Var conferma che il primo giallo fosse corretto”. Alex P non ci sta e afferma: “Che belli i replay al rallentatore che non fanno capire l’entità dell’impatto, Barella è nettamente in anticipo e Kalulu arriva in ritardo creando uno scontro in velocità tra gambe, dire che il giallo è inventato è un’esagerazione”.

FedericoDeni fa notare a Ravezzani: “Chi prende la palla? Barella. Quindi Kalulu è in ritardo. Se non c’è contatto perché Kalulu rotola come se gli avessero sparato? Quindi ha simulato”. Thegalgo difende l’arbitro: “Quindi giustiziamo La Penna per un giallo?”. Non Marco Savaris, che scrive: “Ad aggravare la situazione la squalifica per un turno di Kalulu. E Bastoni impunito”. Jmmw rincara la dose: “Il primo episodio è più scandaloso del primo”. Marco Demo conclude: “Che tristezza, lo sport va a rotoli”.