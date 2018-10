Inter-Juventus, il retroscena di Tagliavento

L'ex arbitro Paolo Tagliavento è tornato a parlare della gara Inter-Juventus dello scorso 28 aprile, caratterizzata dal polemico post partita e dal siparietto in zona mista con l'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri.

"Cosa mi ha detto Allegri in quel famoso colloquio? Si è alzato un polverone inutilmente, è passato così tanto tempo… Le parole di Allegri dopo Inter-Juventus in zona mista sono state travisate. Ci si incrocia sempre con gli allenatori e quando ci si incontra fine partita ci si saluta, è capitato anche con quelli di Roma, Napoli, Inter e tanti altri. È capitato davanti alle telecamere ed è stato frainteso tutto", ha dichiarato a Radio Kiss Kiss Tagliavento, che in quella partita svolgeva il ruolo di quarto uomo.

Allegri pronunciò le parole "Ciao Taglia, è andato proprio bene. E' stato bravo. Promosso… Eh?" che per molti erano un chiaro riferimento, poi non confermato, al contestatissimo arbitraggio di Daniele Orsato.

Tagliavento preferisce non giudicare la prova del collega nell'occasione: "Inter-Juventus è stata arbitrata da un grande arbitro e non sta a me dire se Pjanic andava espulso, Daniele dimostrerà a tutti che è un grandissimo arbitro. A prescindere da quella volta ci si può sbagliare, sbagliano tutti anche i calciatori, i presidenti e gli allenatori".

Ora l'ex direttore di gara è attualmente club manager della Ternana: "Ho avuto questa grande opportunità, ho sposato il progetto e l'ho accettato con grande entusiasmo".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 19:30