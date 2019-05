Inter-Juventus, incontro segreto per Mauro Icardi

Torna improvvisamente in primo piano il possibile affare tra Inter e Juventus per il trasferimento di Mauro Icardi a Torino. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, i dirigenti nerazzurri e bianconeri, più precisamente Fabio Paratici e Piero Ausilio, si sono incontrati segretamente a Londra, a margine di Tottenham-Ajax, per riallacciare i contatti e mettere le basi a una trattativa che sembrava essere definitivamente sfumata nelle scorse settimane.

Secondo il Corriere, non sono previsti scambi, e quindi non sarà inserito Paulo Dybala nell'affare: i campioni d'Italia sarebbero pronti a pagare cash e senza alcun genere di contropartita il cartellino del bomber argentino, che ha rotto con l'ambiente nerazzurro e parte dello spogliatoio dopo la vicenda della fascia.

L'accordo sulla somma da pagare è ancora lontano, ma nelle prossime settimane le parti potrebbero avvicinarsi. L'Inter non vuole scendere sotto gli 80 milioni di euro, considerata la clausola di rescissione da 110, mentre il club bianconero non vuole salire oltre i 60. Paratici gioca sul fatto che altre richieste importanti per il giocatore non sono ancora arrivate dalle altre big europee interessate a Maurito; inoltre i bianconeri possono accontentare la richiesta di un contratto da top player fatta da Wanda Nara negli scorsi mesi, a differenza dei nerazzurri.

Intanto una nuova occasione di attrito tra Icardi-Wanda e il mondo nerazzurro è arrivata dopo le foto hot della coppia su Instagram, in cui il bomber completamente nudo abbraccia la compagna. Le istantanee dei due (probabilmente una campagnia pubblicitaria che a breve verrà rivelata) hanno creato parecchi imbarazzi sia ad Appiano sia in corso Vittorio Emanuele e sono state etichettate come inopportune e sconvenienti. Lo riporta il Corriere dello Sport. E hanno anche provocato un nuovo sfogo dei tifosi nerazzurri, sempre più insofferenti nei confronti di Icardi.

SPORTAL.IT | 03-05-2019 10:28