Inter-Juventus, Kalulu rosso e polemica: Bastoni simula e La Penna ci casca. Tifosi furiosi, anche Di Gregorio nel mirino

Il tuffo del difensore nerazzurro (già ammonito) inganna l’arbitro e porta al secondo giallo per il difensore bianconero. In precedenza la clamorosa papera del portiere

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un clamoroso errore arbitrale macchia un divertente derby d’Italia tra Inter e Juventus: sull’1-1 una simulazione di Alessandro Bastoni (già ammonito) inganna l’arbitro La Penna e porta al secondo cartellino giallo e quindi all’espulsione di Pierre Kalulu. In precedenza il web si era infiammato per la papera di Michele Di Gregorio sul momentaneo 1-0, arrivato su autogol di Andrea Cambiaso.

Inter-Juventus, l’errore sull’espulsione di Kalulu

Seguiranno polemiche a Inter-Juventus: inevitabili dopo il clamoroso errore arbitrale di La Penna, che al 42’, sul punteggio di 1-1, ha espulso Pierre Kalulu per un fallo che semplicemente non c’è stato. A ingannare l’arbitro è stata la simulazione di Alessandro Bastoni che, dopo aver recuperato palla in difesa e averla lanciata in avanti, ha anticipato il difensore bianconero e s’è poi tuffato simulando un contatto. La Penna non ha avuto dubbi, esibendo il secondo cartellino giallo a Kalulu, che ha dunque lasciato la Juventus in dieci.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

No Var: Bastoni andava espulso

Il replay in tv ha immediatamente evidenziato l’errore del direttore di gara, una topica a cui il Var non ha potuto rimediare: la review non è prevista in questi casi dal regolamento. Ad aggravare l’episodio un particolare non da poco: anche Bastoni era già ammonito. Se l’arbitro avesse colto la simulazione del difensore, dunque, molto probabilmente sarebbe stata l’Inter a dover giocare in 10 il resto della gara.

Le proteste del web

L’errore arbitrale scatena le proteste del web. “Sport e movimento arbitrale completamente alla frutta”, commenta Guido su X. “Follia dai. Va bene tutto ma questo no”, aggiunge Daniele. “È scandaloso e devono vergognarsi. Questi comportamenti contro lo spirito dello sport dovrebbero essere severamente puniti invece vengono premiati”, scrive Emasco. “La roba divertente è che quello espulso doveva essere Bastoni, ma giustamente mica su può espellere uno dell’Inter”, attacca Simone. Frankie, invece, se la prende col protocollo Var: “Bisogna dire che se il Var non può intervenire in questi clamorosi casi che falsificano una partita (e di conseguenza un campionato), allora non serve a nulla!”.

L’autorete di Cambiaso

Prima dell’episodio dell’espulsione, a far discutere era stata l’autorete di Andrea Cambiaso: evidente, infatti, l’errore nell’occasione di Michele Di Gregorio. Il cross dalla destra di Luis Henrique da cui è scaturito l’autogol è stato infatti piuttosto lento, con la deviazione che è avvenuta lontana dalla porta e con la velocità della palla molto bassa: nonostante ciò, Di Gregorio non è riuscito a evitare il gol.

La clamorosa papera di Di Gregorio

Al momento della deviazione, infatti, Di Gregorio è finito col sedere per terra, ma nonostante la palla molto lenta non ha avuto la forza non solo per rialzarsi, ma neanche per provare a opporsi con la gamba alla traiettoria del pallone: il portiere della Juve ha tentato un timido movimento, ma poi quasi ci ha rinunciato, lasciando ormai rassegnato che la sfera oltrepassasse la rete. Scarsa reattività, poca esplosività, zero cattiveria: insomma, quella di Di Gregorio è stata una papera clamorosa frutto di una serie di lacune evidenti.

I tifosi della Juventus non perdonano

Un errore tanto evidente, quello di Di Gregorio, che ovviamente scatena immediatamente le critiche – anche molto velenose – dei tifosi della Juventus al loro portiere. Bravo poi a esibirsi in una splendida parata in tuffo su Marcus Thuram: ma per i tifosi l’errore sull’autorete è incancellabile. “Caro Di Gregorio, non dico di fare miracoli, ma questa potresti pararla”, scrive Divock su X, tra i più moderato nei commenti contro il portiere bianconero. “Di Gregorio è il primo portiere a mia memoria che riesce ad avere pesanti responsabilità su un autogol. Come abbiamo fatto a pagare tutti quei soldi questa anonima sciagura rimane un mistero”, commenta Gobbocritico. “Di Gregorio è il momento di tornare in serie B”, aggiunge Stefano. “Basta, non può giocare un minuto in più nella Juventus”, attacca Caceres. “Con una sedia in porta questa palla non sarebbe entrata”, ci va giù durissimo Dan94. “Vabbè, di positivo c’è che dopo questa papera ha meritatamente perso il posto”, scrive Antonio, augurandosi un sorpasso da parte di Mattia Perin nelle gerarchie di Spalletti.