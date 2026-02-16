Inter-Juventus, la rissa: il labiale di Spalletti e cosa hanno urlato a La Penna Comolli e Chiellini

Dalle immagini che hanno fatto il giro del web, poco dopo la discussa espulsione di Kalulu, alla frecciata del tecnico a Ferri, club manager nerazzurro

I veleni e le polemiche che hanno caratterizzato la sentitissima sfida tra Inter e Juventus non sono ancora giunti ai titoli di coda. Dopo le immagini registrate da alcuni tifosi all’intervallo, all’ingresso del tunnel degli spogliatoi di San Siro, e la dura invettiva del tandem Comolli-Chiellini, arriva anche il labiale integrale di Luciano Spalletti e dei due massimi dirigenti bianconeri, furiosi con l’arbitro La Penna per la discussa espulsione di Pierre Kalulu. Non solo, però, perché è venuta fuori anche un’altra frecciata del tecnico di Certaldo, ex della serata, nei confronti di Riccardo Ferri, club manager della squadra nerazzurra.

La rissa all’intervallo di Inter-Juventus: il labiale di Spalletti, Comolli e Chiellini

È stata una lunga notte quella di Inter-Juventus, derby d’Italia terminato sul punteggio di 3-2 in favore della formazione di Chivu. Una partita che si sta giocando anche fuori dal campo tra bordate e contestazioni di ogni tipo, ma che all’intervallo ha registrato il primo episodio shock della serata: all’ingresso degli spogliatoi di San Siro, l’arbitro La Penna è stato avvicinato da Luciano Spalletti e, successivamente, da Damien Comolli e Giorgio Chiellini, che non hanno usato giri di parole per commentare la scelta del fischietto romano in occasione della doppia ammonizione rifilata a Pierre Kalulu.

E dopo il video registrato da alcuni tifosi presenti nel primo anello rosso del “Meazza”, viene fuori anche il labiale integrale dei protagonisti, faccia a faccia con il direttore di gara all’entrata del tunnel: “Hai rovinato la partita!”, ha ripetuto più volte Spalletti a tu per tu con l’arbitro. Nel mezzo, la feroce incursione di Comolli, che ha definito La Penna “fo***to id**ta” in inglese, prima del plateale spintone di Spalletti, che ha allontanato il francese per evitargli una squalifica più significativa di quella che, inevitabilmente, arriverà. Poi, è toccato ad un furibondo Chiellini: “Non si è mai vista una cosa del genere, non esiste, non esiste al mondo una cosa del genere…”, accompagnando il tutto con il movimento delle braccia, come a dire “basta così”. A chiudere la “contesa”, il “ci sono i livelli nella vita“ di Luciano Spalletti, che a molti ha ricordato una celebre frase di Massimiliano Allegri (“ci sono le categorie”).

Cosa rischiano Chiellini e Comolli

Damien Comolli e Giorgio Chiellini rischiano una lunga squalifica. Domani, martedì 17 febbraio, può essere il giorno delle prime sanzioni per i dirigenti della Juve, con il giudice sportivo della Lega Serie A che analizzerà il referto presentato dall’arbitro La Penna al termine del match di San Siro. E già qui, potrebbe venir fuori una sanzione piuttosto significativa soprattutto per l’amministratore delegato del club bianconero, reo di aver definito “fo**uto id**ta” il fischietto capitolino.

Da capire se si tratterà di una squalifica a tempo o di una serie di giornate di squalifica. Difficile ipotizzare una semplice ammenda, considerando l’eco mediatico della vicenda e, soprattutto, quanto immortalato dalle telecamere, anche tenendo in considerazione simili precedenti. L’ex difensore della Juve, dal canto suo, dovrebbe cavarsela con una squalifica più breve rispetto al francese, per via di espressioni irriguardose ma non ingiuriose, da regolamento.

La Juve, ovviamente, teme l’intervento a gamba tesa della Procura Federale, presente a bordocampo sabato sera e pronta a presentare un fascicolo dinanzi al procuratore Giuseppe Chiné. Si andrebbe poi davanti al Tribunale Federale Nazionale, con tutta la trafila che ne consegue sotto il profilo della giustizia sportiva. In questo caso, le sanzioni potrebbero rilevarsi meno “morbide”.

E Spalletti? Visto che non sono arrivati provvedimenti in campo e all’intervallo, va profilandosi un’ammonizione con diffida, ma toccherà attendere fino al pomeriggio di domani, quando verrà emesso il comunicato ufficiale del giudice sportivo.

Il nuovo labiale di Spalletti: frecciata a Riccardo Ferri al triplice fischio di Inter-Juve

Finita qui? Neanche per sogno. Il gol partita di Zielinski, quasi allo scadere, ha ulteriormente acceso gli animi sulle panchine, già incandescenti per l’episodio che ha consentito all’Inter di giocare la ripresa in superiorità numerica. Al triplice fischio, il saluto e l’abbraccio tra Spalletti e Chivu, protagonisti insieme ai tempi della Roma, ma anche una frecciata che non è passata inosservata.

Le telecamere a bordocampo, infatti, hanno beccato Spalletti avvicinarsi ironicamente a Riccardo Ferri, ex difensore nerazzurro e oggi club manager dell’Inter. “Ti aspettano…“, ha detto con uno sguardo glaciale l’allenatore bianconero. “Chi?“, la risposta del dirigente interista. E ancora Spalletti: “Gli arbitri“, con chiaro riferimento all’episodio Bastoni-Kalulu e a quanto successo nel tunnel degli spogliatoi.