Inter-Juventus, le probabili formazioni

A San Siro va in scena il Derby d'Italia, gara valida per la 34a giornata di Serie A. Se l'Inter è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, la Juventus non ha più nulla da chiedere alla stagione, dopo aver vinto l'ottavo tricolore consecutivo.

Spalletti è alle prese con il dubbio Icardi. L'ex capitano nerazzurro potrebbe partire dalla panchina, nonostante abbia segnato otto reti in 13 sfide contro i bianconeri). Nel ruolo di attaccante titolare, dovrebbe giocare Lautaro Martinez. Recuperato Brozovic che sarà in campo dal primo minuto.

4-3-3 per Allegri che, in attacco, si affiderà a Cristiano Ronaldo, desideroso di provare a conquistare il titolo di capocannoniere. Insieme al portoghese, nel tridente bianconero, spazio a Bernardeschi e a Cuadrado.

Inter-Juventus, sabato ore 20.30:

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri

SPORTAL.IT | 26-04-2019 07:53