Inter-Juventus mai una gara qualsiasi, scatta l’ora di Kolo Muani, dove vederla in tv e le formazioni

Il Derby d'Italia accende anche l'estate con un'amichevole speciale. Riflettori puntati sul possibile debutto di Kolo Muani e sul rientro dal primo minuto di Kenan Yildiz.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La rivalità non va mai in vacanza. Anche se si tratta di un’amichevole estiva, Inter-Juventus conserva tutto il fascino del Derby d’Italia e rappresenta un test di altissimo livello per entrambe le squadre. Dopo il successo contro il Chelsea, la Juventus di Luciano Spalletti affronta i campioni d’Italia guidati da Cristian Chivu nell’ultima tappa della tournée australiana. L’attenzione è tutta rivolta ai possibili debutti dei nuovi acquisti e alle indicazioni che arriveranno in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Per i bianconeri, inoltre, potrebbe essere la prima occasione per vedere all’opera Randal Kolo Muani.

Kolo Muani pronto al debutto, Yildiz verso una maglia da titolare

La notizia più attesa in casa Juventus riguarda Kolo Muani, rimasto a riposo nella sfida contro il Chelsea per via dei pochi allenamenti svolti con i nuovi compagni. A Perth, però, il francese potrebbe finalmente fare il suo esordio stagionale, anche se con un minutaggio gestito per permettergli di ritrovare gradualmente la migliore condizione. Luciano Spalletti non vuole forzare i tempi, ma l’attaccante rappresenta uno dei punti fermi del nuovo progetto tecnico. Buone notizie arrivano anche da Kenan Yildiz, ormai pienamente recuperato dal problema al ginocchio e candidato a partire dal primo minuto dopo l’assist decisivo servito contro il Chelsea.

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Un banco di prova importante per la nuova Juventus

Dopo aver superato il Chelsea grazie alla rete di Zhegrova, la Juventus affronta un’altra avversaria di primissimo piano. Il Derby d’Italia permetterà a Spalletti di valutare la crescita del gruppo e di testare nuovi equilibri offensivi. Oltre a Kolo Muani, potrebbe trovare spazio anche il giovane Kerim Alajbegovic, uno dei talenti più interessanti arrivati nel mercato estivo. L’obiettivo del tecnico non è tanto il risultato, quanto verificare la solidità della squadra e l’inserimento dei nuovi innesti in vista dell’esordio in campionato.

Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming

La sfida tra Inter e Juventus è in programma sabato 8 agosto alle ore 13:00 italiane all’Optus Stadium di Perth, ultimo appuntamento della tournée estiva delle due squadre. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky e DAZN, senza costi aggiuntivi per gli abbonati alle due piattaforme. Sarà inoltre disponibile in pay per view su OneFootball e su DAZN per chi non dispone di un abbonamento. Un’occasione per seguire uno dei confronti più attesi del precampionato, nonostante il carattere amichevole della sfida.

Le probabili formazioni

Spalletti sembra orientato a concedere spazio dal primo minuto a Yildiz, mentre Kolo Muani dovrebbe partire inizialmente dalla panchina, pronto a entrare nella ripresa per il suo debutto stagionale. Nell’Inter, invece, Chivu dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto nella tournée australiana.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Miretti; Yildiz, Douglas Luiz, Boga; Milik.

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Idrissou, Esposito.