Inter-Juventus, moviola: gara falsata non solo dal rosso a Kalulu, mancano due rigori e Bastoni è stato graziato

La prova dell’arbitro La Penna a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio dagli esperti Marelli, Cesari e Bergonzi

E’ stato quasi sempre foriero di polemiche il derby d’Italia tra Inter e Juve ma era dai tempi del rigore negato a Ronaldo nel ’98 per il fallo di Iuliano che non si scatenava una simile bufera. Il rosso inesistente a Kalulu dopo il contatto con Bastoni che meritava l’espulsione per simulazione, ha falsato la partita che ha visto anche altri episodi dubbi. Ecco cosa è successo.

Inter-Juventus, i casi da moviola: che errore su Bastoni

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ Sucic viene atterrato da Miretti al limite dell’area con un contatto leggero ma punibile, La Penna lascia correre e poi ammonisce Bastoni per il fallo tattico su Conceiçao in ripartenza. Al 32′ il primo giallo, è per Kalulu per un intervento scomposto su Barella. Al 42′ la frittata: Bastoni finisce a terra per un presunto fallo di Kalulu: La Penna estrae maldestramente il secondo giallo per il difensore ex Milan. Un errore grave ma il VAR da protocollo non può intervenire in caso di doppia ammonizione per correggere la decisione.

Due rigori dubbi negati da La Penna

Al 53′ giallo a Barella che sbilancia Locatelli: diffidato, salterà il prossimo match contro il Lecce. Al 57′ rischia grosso Cambiaso sul cross da sinistra di Carlos Augusto. Il difensore tiene per la maglia, in maniera evidente, Luis Henrique, ma l’arbitro La Penna non se ne accorge. Tra l’altro, il pallone finisce proprio sul braccio di Cambiaso che però non guardava la palla. Al 70′ proteste della Juventus per un calcio di rigore per un contatto di gioco tra Carlos Augusto e McKennie e per il tocco di braccio di Bisseck, che però è lungo il corpo e non ne aumenta il volume. Al 79′ giallo a Calhanoglu per una scivolata in ritardo su Locatelli. Era diffidato,anche lui salterà la partita contro il Lecce.

Regolare il gol di Locatelli

All’82’ ammonito Chivu per proteste. All’85’ Locatelli segna il gol del 2-2 tra le proteste nerazzurre, ad inzio azione c’è un contatto tra Bremer e Lautaro ma per La Penna non c’è nulla e il VAR conferma. Decisione corretta. Al 91′ giallo a Zielinski che dopo il gol del 3-2 esulta togliendosi la maglia. Dopo il recupero Inter-Juve finisce 3-2.

La moviola di Marelli

Sull’episodio chiave del match, il rosso a Kalulu, ecco l’intervento del talent di Dazn Luca Marelli: “Al minuto 32 un incrocio tra Barella e Kalulu non è granché come contatto, ma il contrasto è pericoloso. È sempre giallo, Barella anticipa Kalulu che entra fuori tempo. Il contatto è sul piede, è pericoloso e l’ammonizione ci sta. Il grande problema è al minuto 42: La Penna è stato ingannato dalla prospettiva, non può aver visto. L’infrazione non c’è, Bastoni ha simulato, non viene toccato.

Non c’è nessun contatto. Nuovo protocollo VAR? Il VAR potrebbe intervenire in caso di seconda ammonizione. Se ci fosse già e se l’arbitro fosse andato all’ofr avrebbe revocato l’ammonizione a Kalulu e avrebbe ammonito Bastoni per simulazione che era già ammonito. Gravissimo errore di La Penna. A gennaio c’è stata una riunione dell’Ifab e tra le possibili proposte la revisione di una possibile seconda ammonizione. Con l’ipotesi di nuovo protocollo La Penna sarebbe stato chiamato al monitor e avrebbe ammonito Bastoni per simulazione. Conta il voler tentare di ingannare l’arbitro e questa volta ci è riuscito”.

Sul rigore chiesto dalla Juve al 70′ dice: Per quanto riguarda il contatto McKennie-Carlos Augusto, l‘interista ha corso un rischio ma non ci sono elementi per il rigore. Quello di Bisseck è un tocco di mano che arriva dopo una deviazione, non c’è niente”

La sentenza di Cesari

Sul sito di Mediaset arriva anche il parere di Graziano Cesari sul rosso a Kalulu. L’ex arbitro genovese spiega: “E’ un errore da matita blu. Il secondo giallo è inesistente. Non c’è nessun contatto tra Bastoni e Kalulu. C’è distanza. La Penna ha visuale libera ma prende un abbaglio. E’ un vero e proprio strafalcione. Lo sbaglio dell’arbitro salva il difensore nerazzurro dalla seconda ammonizione per comportamento non regolamentare”.

I dubbi di Bergonzi

Su Rai2 il moviolista Bergonzi si allinea sul rosso a Kalulu (“un errore grave”) ma segnala anche che c’erano due rigori non concessi: all’Inter per il mani di Cambiaso che salta col braccio troppo largo e alla Juve per il fallo su McKennie.

Chi è l’arbitro La Penna

E’ tornato ad arbitrare in A solo tre stagioni fa Federico La Penna – la scelta per Inter-Juve – dopo il lungo stop perché, come molti ricorderanno, fu sospeso per i rimborsi alterati. Avvocato di professione, severo in campo, poco incline al dialogo, il fischietto romano è tornato ad alti livelli due anni fa ma non si è ripetuto l’anno scorso nella parte iniziale del campionato. In Atalanta-Milan è stato duramente contestato dall’allora tecnico rossonero Fonseca, successivamente si è ripreso ed è tornato a livelli ottimali. Ha debuttato in stagione in Inter-Torino e finora aveva diretto 10 volte in A in stagione, l’ultima è stata in Napoli-Fiorentina.

I precedenti di La Penna con Inter e Juve

E’ stato il suo primo derby d’Italia . Erano 11 le partite dell’Inter arbitrate da La Penna: 9 le vittorie ottenute dall’Inter, a fronte di un pareggio (1-1 con il Napoli a marzo 2024) e una sconfitta (agli ottavi di Coppa Italia con il Bologna nel 2023). In questa stagione, l’arbitro di Roma aveva già diretto due volte l’Inter, entrambe in campionato: nel 5-0 casalingo con il Torino e nella vittoria per 1-0 in casa dell’Atalanta. Anche i precedenti con i bianconeri erano fin qui 11: 7 le vittorie dei bianconeri, 2 i pareggi (Genoa nel 2018 e Sassuolo nel 2019) e 2 anche le sconfitte.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Doveri IV uomo, Chiffi al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Bastoni, Barella, Calhanoglu, Zielinski.