Inter-Juventus, la provocazione che scuote il web: Madama la più penalizzata dagli arbitri

Per il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani non ci sono dubbi sul club più danneggiato, poi arriva la bordata a Comolli: la replica dei tifosi

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Per decenni, a tenerci bassi, eravamo abituati all’equazione Juventus uguale errori arbitrali a favore ma possibile che da qualche anno sia cambiato il vento? L’ultimo successo importante risale a quando c’era Sarri in panchina, ovvero lo scudetto nell’anno del Covid. Da allora solo coppa Italia e Supercoppa e un viavai di allenatori (Allegri, Thiago Motta, Tudor e ora Spalletti). Per qualcuno dall’essere la principale “omaggiata” delle sviste dei fischietti Madama è passata ad essere la più tartassata. La provocazione e la bufera social.

Ravezzani attacca su twitter

Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, dopo il caso-Bastoni scrive su X/twitter: “Mi pare non ci sian dubbi che finora la Juve sia stata la più penalizzata tra le squadre di testa (lo so, ora arriva l’elenco dei tifosi d’altri club). Detto questo, è bizzarro che si sia dovuto scomodare Elkann per sentire Gravina. Forse perché Comolli non parla ancora italiano?”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lo sfogo dei tifosi della Juventus

Fioccano le reazioni: “Qualche giorno fa hanno fatto la classifica: in questo campionato la Juve è in testa per errori a favore, mentre l’ Inter fino a ieri non ne aveva avuto nessuno. I fatti sono fatti e le chiacchiere restano chiacchiere” e poi: “Rimane che -15 dalla vetta va oltre gli errori” e anche: “Mi sembra una cavolata direttore. Spero che il presidente della federazione italiana giuoco calcio, nonché vice presidente della UEFA parli un minimo di inglese. Spero che sia uno dei requisiti minimi per occupare i ruoli che ricopre”

C’è chi scrive: “Direttore Elkann ha un peso diverso, con Gravina non parla da pari a pari come un Comolli o un Marotta…” e poi: “Comolli non può essere preso sul serio finché non impara l’italiano e chi vive di alta finanza dovrebbe saperlo” e anche: “Comolli piu inadeguato di Di Gregorio e David messi insieme. Come ha detto Walter Sabatini “Comolli deve ringraziare Spalletti: gli sta salvando un mercato fallimentare”.

Il web è scatenato: “Tanto che parli Elkann o Comollí entrambi contano zero per gravina. Adesso saranno un regalo alla Juve su una partita con una piccola e faranno finta che gli errori precedenti non esistono. È il solito schema. Lazio e Juve sono le più penalizzate” e infine: “Ho notato che da quando è andato via Marotta la juve non ha più avuto favori arbitrali clamorosi che invece al contrario da quando Marotta è all’inter questi ne hanno avuti a favore a bizzeffe. Tirate le conclusioni!!!