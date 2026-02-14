Inter-Juventus: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Inter-Juventus di Serie A 2025-26, 25a giornata: data, orario, formazioni probabili, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Inter–Juventus è il big match della 25ª giornata di Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20:45. I nerazzurri sono 1° con 58 punti dopo 24 gare (19 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 57 gol fatti e 19 subiti), i bianconeri 4° a quota 46 (13 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte; 41 gol segnati, 20 incassati). Sfida d’alta quota tra la capolista di Chivu e l’ambiziosa squadra di Spalletti, con riflettori su rendimento e numeri di due reparti offensivi tra i migliori del torneo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Probabili formazioni di Inter-Juventus

A ridosso del calcio d’inizio, l’Inter dovrebbe confermare il 3-5-2 con ampiezza sugli esterni: a destra De Lima è un’opzione in continuità, mentre in difesa Akanji, Acerbi e Bastoni darebbero struttura e palleggio. In mezzo, qualità e gestione con Sucic, Zielinski e Mkhitaryan, davanti la coppia Martinez–Thuram potrebbe garantire profondità e fisicità. Fuori Dumfries (caviglia), possibile alternativa Darmian a gara in corso. La Juventus si orienterebbe su un 4-2-3-1: dietro asse a quattro da destra con Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; in cabina di regia Locatelli con Thuram a sostegno. Sulla trequarti, tridente tecnico McKennie–Miretti–Yildiz alle spalle di David. Restano indisponibili Vlahovic (inguine) e Milik (polpaccio); possibili carte dalla panchina Koopmeiners e Kostic.

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; De Lima, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.

V:Sport

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Miretti, Yildiz; David.

V:Sport

Gli indisponibili di Inter-Juventus

Qualche grattacapo nelle scelte per entrambe. L’Inter perde spinta sulla fascia con l’assenza di Dumfries, ma conserva alternative affidabili. La Juventus rinuncia al peso specifico in area di Vlahovic e alla soluzione da panchina di Milik, orientandosi su un attacco più dinamico. Nessuno squalificato annunciato alla vigilia.

Inter – Infortunati: Dumfries (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Dumfries (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno. Juventus – Infortunati: Milik (infortunio al polpaccio), Vlahovic (infortunio all’inguine). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

L’Inter arriva lanciatissima, con una striscia perfetta nelle ultime cinque e grande produttività offensiva. La Juventus alterna prove di spessore a un passo falso esterno, ma ha ritrovato brillantezza in zona gol. Forma recente che promette intensità e ritmo alto a San Siro.

Inter ok ok ok ok ok Juventus ok ko ok ok x

Inter: 15 punti nelle ultime 5; Juventus: 10 punti nelle ultime 5. Dettaglio risultati:

Inter

Inter-Lecce 1-0; Udinese-Inter 0-1; Inter-Pisa 6-2; Cremonese-Inter 0-2; Sassuolo-Inter 0-5.

Juventus

Juventus-Cremonese 5-0; Cagliari-Juventus 1-0; Juventus-Napoli 3-0; Parma-Juventus 1-4; Juventus-Lazio 2-2.

L’arbitro di Inter-Juventus

Dirige Federico La Penna (assistenti Meli–Alassio; IV Doveri; VAR Chiffi; AVAR Abisso). In questa Serie A 2025-26 ha arbitrato 10 gare, fischiando 287 falli, 41 fuorigioco, 2 rigori; 31 ammonizioni, 2 doppi gialli e 2 rossi diretti (media 3,5 cartellini a partita). Direzione che tende a tutelare il gioco ma non esita nel richiamo disciplinare quando cresce l’intensità.

Informazioni interessanti

Clima da classico d’Italia con numeri che raccontano tendenze opposte a seconda del periodo. L’Inter, capolista e miglior attacco, affronta una Juventus in crescita lontano da casa e capace di colpire nei big match. Le sfide recenti tra le due hanno regalato gol e spettacolo, ma la storia a San Siro resta in equilibrio. Il margine di classifica premia i nerazzurri, eppure i precedenti con così ampio distacco non hanno sempre sorriso alla capolista. Riflettori su Dimarco, in stagione da record assist, e sul talento di Yildiz, vicino a un primato di precocità in maglia bianconera. Sul piano tattico, si sfidano due squadre dominanti nel possesso e nella rifinitura: più precisione nei cross e nella costruzione per l’Inter, più frequenza al tiro in porta per la Juve. In un contesto del genere, episodi, transizioni e piazzati potrebbero indirizzare una partita che promette ritmo alto e qualità tecniche diffuse.

Dopo una sola vittoria dell’ Inter nelle ultime sette di campionato contro la Juve (2N, 4P), i bianconeri inseguono il terzo successo di fila: l’ultima striscia tripla risale al 2012.

nelle ultime sette di campionato contro la (2N, 4P), i bianconeri inseguono il terzo successo di fila: l’ultima striscia tripla risale al 2012. Nelle ultime tre sfide di Serie A tra Inter e Juventus sono arrivati 16 gol totali: media altissima dopo sei incontri più avari di reti.

e sono arrivati 16 gol totali: media altissima dopo sei incontri più avari di reti. A San Siro, nelle ultime nove di campionato tra le due, equilibrio perfetto: tre vittorie per parte e tre pareggi, con l’ultimo 4-4 a fissare un segno X spettacolare.

È solo la quarta volta nell’era dei tre punti che l’ Inter affronta la Juve con almeno 12 punti di margine: i precedenti dicono 2 successi bianconeri e 1 nerazzurro.

affronta la con almeno 12 punti di margine: i precedenti dicono 2 successi bianconeri e 1 nerazzurro. La Juve ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di A: trend esterno in netta risalita rispetto alle precedenti 14 gare fuori casa.

ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte di A: trend esterno in netta risalita rispetto alle precedenti 14 gare fuori casa. Nei duelli diretti tra le prime quattro, l’ Inter ha raccolto meno punti: appena uno, contro i sette di Juve , Napoli e Milan .

ha raccolto meno punti: appena uno, contro i sette di , e . Sfida tra i due migliori attacchi del torneo (57 vs 41): più palloni giocati in area, più tiri nello specchio e meno conclusioni concesse rispetto a chiunque altro.

Pressing e palleggio d’élite: l’ Inter guida per sequenze da 10+ passaggi, la Juve in scia; entrambe ai vertici nelle interruzioni alte delle trame avversarie.

guida per sequenze da 10+ passaggi, la in scia; entrambe ai vertici nelle interruzioni alte delle trame avversarie. Dimarco è a quota 11 assist in A: vicino ai migliori parziali delle ultime annate; per l’Inter, numeri da top della classe.

è a quota 11 assist in A: vicino ai migliori parziali delle ultime annate; per l’Inter, numeri da top della classe. Yildiz (8 gol) con una rete salirebbe a 9 prima dei 21 anni: primo juventino a riuscirci dai tempi di Bettega (1970/71).

Le statistiche stagionali di Inter e Juve

L’Inter segna di più (57 a 41) e concede leggermente meno (19 a 20), con più clean sheet (13 a 9) e miglior precisione nei cross; la Juventus replica con una maggiore percentuale di tiri nello specchio e buona capacità di recupero punti. Possesso simile (59,7% a 57,5%), intensità di pressing elevata per entrambe (PPDA: 10,1 vs 11,5). Angoli e key pass favoriscono i nerazzurri, disciplina lievemente migliore per i bianconeri.

Giocatori: nell’Inter spiccano Martinez (14 gol) e Thuram (7), con Dimarco a 11 assist; più ammonito Barella (4). Nella Juventus top scorer Yildiz (8) davanti a David (5), miglior assist-man ancora Yildiz (4); più ammonito Locatelli (4), rossi per Cambiaso ed Holm (1). Clean sheet: Sommer 12, Di Gregorio 9.

Inter Juventus Partite giocate 24 24 Vittorie 19 13 Pareggi 1 7 Sconfitte 4 4 Gol fatti 57 41 Gol subiti 19 20 Possesso (%) 59,7 57,5 Tiri totali 323 284 Tiri in porta 151 146 Precisione tiri in porta (%) 46,75 51,41 Clean sheet 13 9 PPDA (pressing) 10,1 11,5 Key pass 303 278 Cross riusciti (%) 30,58 22,38 Corner 164 130 Gialli 36 30 Rossi 0 1

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Inter-Juventus e a che ora inizia? Sabato 14 febbraio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Inter-Juventus? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Inter-Juventus? Federico La Penna; assistenti Meli–Alassio, IV uomo Doveri, VAR Chiffi, AVAR Abisso.