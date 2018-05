Inter-Juventus, Rizzoli boccia Orsato

Nicola Rizzoli ha bocciato l’arbitraggio di Daniele Orsato durante Inter-Juventus.

Il designatore arbitrale, ad alcune settimane di distanza, è tornato a parlare del match di San Siro dove il fischietto di Schio si era reso protagonista in particolare per il mancato secondo giallo a Pjanic dopo un duro intervento a metà campo.

Rizzoli a Radio Crc ha commentato così la prestazione di Orsato: “Non è stato più designato in serie A dopo Inter-Juventus perché aveva degli impegni già programmati: una designazione all’estero e nell’ultima di campionato la comunione dei suoi figli – le sue parole -. Poi, tutti possono sbagliare e si può dire che non ha arbitrato Inter-Juve come ci sia aspettava da una arbitro dalla sua qualità, ma laddove ci sono errori e situazioni da migliorare, lo facciamo. Ci raduniamo spesso proprio per confrontarci e migliorare. Poi, ci sono partite e situazioni che fanno più rumore di altre. Orsato è e rimane uno dei migliori arbitri italiani ed europei e non ci sono dubbi sulle sue qualità. Non c’è coscienza sporca, ma tutte le persone possono commettere degli errori”.

Il designatore, stuzzicato anche sul rosso rifilato a Vecino con l’aiuto del Var sempre nel match di San Siro ha preferito non addentrarsi nei singoli episodi: “Mi interessa fare chiarezza affinché la gente capisca quando la Var può intervenire. Il fatto che l’arbitro applichi una decisione disciplinare, non vieta alla Var di intervenire quindi non è corretto dire che dopo la sanzione arbitrale la Var è fuori gioco. Se ci sono situazioni chiare che mettono in pericolo incolumità dell’avversario si può intervenire”.

Rizzoli poi ha fatto un bilancio complessivo del Var: “Il bilancio è buono, è positivo e mi lascia contento la prospettiva che ci sono ampi margini di miglioramento perché siamo partiti da zero e c’è da fare l’inevitabile esperienza. Nella parte finale l’applicazione della Var è stata migliore per cui partiremo nella prossima stagione da una base buona. La Var ha come scopo eliminare gli errori eclatanti, quelli in cui non ci sono margini di discussione e agisce nelle situazioni in cui tutti sono d’accordo”.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 14:45