Inter e Juventus, scambio Frattesi-Thuram, chi ci guadagna? La risposta dei tifosi

La Juve potrebbe cedere Thuram ai nerazzurri ed in cambio assicurarsi Davide Frattesi, ben visto da Spalletti da quando era CT della Nazionale

I ‘Thuram’ all’Inter potrebbero raddoppiare. Prende sempre più piede l’idea del possibile scambio tra Davide Frattesi e Khéphren Thuram. Frattesi in bianconero, dopo un avvio deludente di stagione, e Thuram all’Inter che raggiungerebbe il fratello Marcus già nerazzurro da oltre due anni. Da una parte Cristian Chivu potrebbe liberarsi di un ‘peso’ a centrocampo, dall’altra Spalletti potrebbe accogliere un suo ex pupillo della Nazionale. Chi fa l’affare? La sentenza dei tifosi juventini e interisti.

I numeri deludenti di Frattesi all’Inter

Con sole otto partite disputate dall’inizio di questa stagione, 199 minuti in totale con zero reti e zero assist, Davide Frattesi sembra ormai essere definitivamente uscito dalle gerarchie di Cristian Chivu che non lo vede tra i favoriti. Dopo gli anni d’attesa con Inzaghi, peggiora quindi la situazione per il centrocampista italiano 26enne che potrebbe definitivamente lasciare i nerazzurri.

Il possibile scambio Frattesi-Thuram accende le polemiche

Tante le reazioni sui social: C’è chi ironizza: “Il prossimo scambio è Yildiz per Darmian?” E ancora: “Capisco che siamo gestiti da un branco di ciarlatani scappati di casa, ma questo non lo avrebbe fatto nemmeno il Moratti che abbiamo amato tanto.” Non si placano gli animi sul web: “Arriverà assieme a Salah e Donnarumma a parametro zero, il resto del mercato sarà finanziato dai 50 milioni per Bisseck, i 40 per Valentin Carboni e i 60 per Pio Esposito. Sarà una squadra stellare.”

Rispondono i tifosi della Juventus: “E noi saremmo così co….ni da darvi uno dei pochi giocatori bravi per Frattesi che negli ultimi due anni ha più o meno le stesse presenze dí Milik, senza la scusa di essere infortunato???? ” E ancora: “Credo che la valutazione giusta di Thuram potrebbe essere Frattesi più un conguaglio di almeno 25/30 mln”.

C’è chi scrive: “Ci guadagnano entrambe per come giocano, ma se dobbiamo guardare molte cose la Juve ci guadagna di più. Ma da interista lo farei perché Frattesi ahimè è fuori dall’Inter da un po’. Ma in qualunque altra squadra so che tornerebbe a far bene. E infine: “Ovvio che ci guadagnerebbe l’inter, uno può diventare forte, l’altro è na pippa Come se io volessi scambiare Fofana per Joao Neves.”

Frattesi alla Juventus potrebbe rinascere con Spalletti

I tifosi sul web percepiscono i vantaggi dello scambio: “Ci guadagnano entrambe. La Juventus cerca un calciatore alla “Perrotta”. Frattesi, in un 4-2-3-1/4-3-1-2 ha quel ruolo nelle corde. L’Inter cerca una mezzala di gamba, in grado di spezzare il gioco avversario. E poi ci guadagna Lilian, che così non deve andare avanti e indietro da Milano a Torino.”

E ancora: “Mi piacerebbe vedere Frattesi alla Juve, ma non cederei all’Inter Thuram, quindi no. Frattesi come seconda punta/falso nove mi piace e sono sicuro che segnerebbe.”

C’è poi chi resta scettico: “Uno scambio che non smuove una virgola nè per noi, nè per la Juve, nè per i giocatori. Forse gli unici a guadagnarci sarebbero i fratelli Thuram che potrebbero trovare qualche stimolo in più giocando nello stesso team.”

Alcuni tifosi non vedono l’ora che l’affare si concretizzi: “Lo farei subito e penso ci guadagnino entrambi, Frattesi con Spalletti abbiamo visto in nazionale è un altro giocatore.”

E ancora: “Sono 3 anni che fa panchina e più di 15/20M non lo pagherei Frattesi proprio per questo motivo. mentre Thuram tiene in piedi tutto il centrocampo della giuve.. sarebbe una bella perdita per loro anche se Frattesi è un uomo di Spalletti.”

