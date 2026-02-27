Inter e Juventus, scintille anche per Svilar: Sommer e Di Gregorio via, Koopmeiners l’asso nella manica

Marotta e Comolli chiamati a risolvere la grana portiere: il numero uno della Roma mette tutti d'accordo, ma serve un esborso monstre. Strategie e alternative dei due club

Il derby d’Italia non finisce proprio mai. Dopo il caso della simulazione di Bastoni e la bufera che si è scatenata per la conseguente espulsione di Kalulu, Inter e Juventus si ritrovano contro anche sul mercato. Entrambi i club sono alle prese con la grana portiere: Sommer, più volte contestato dalla piazza, ha il contratto in scadenza a giugno, mentre Di Gregorio è scivolato in panchina nell’ultima e decisiva sfida di Champions col Galatasaray dopo gli ultimi disastri. Marotta e Comolli hanno puntato lo stesso portiere: Svilar, fin qui autore di una stagione da incorniciare tra i pali della Roma.

Inter e Juventus, un problema in comune tra i pali

Così diverse, ma con un problema in comune: il portiere. Tra le priorità estive di Inter e Juventus c’è senza dubbio quella di acquistare un estremo difensore affidabile. Nessun dubbio sul futuro di Sommer: il contratto in scadenza al termine della stagione fa calare il sipario sull’avventura del 37enne svizzero nel capoluogo lombardo. Tante, troppe le incertezza per lasciare spazio a margini di ripensamento.

Più complicato il discorso che riguarda Di Gregorio, legato alla Juventus da un contratto che terminerà solo nel 2029. Le ultime prestazioni horror culminate con la papera contro il Como gli hanno fatto perdere la titolarità nella partita più importante dell’anno, quella da dentro o fuori contro il Galatasaray. La trasferta dell’Olimpico con la Roma – altro match decisivo per i bianconeri – confermerà se l’ex Monza è destinato a un finale di stagione da dodicesimo alle spalle di Perin oppure no, ma cambia poco: in estate sarà addio. O quanto meno sarà ingaggiato un altro portiere titolare.

Marotta e Comolli puntano Svilar

Chi non ha problemi è Gasperini, che si ritrova in piena zona Champions anche grazie alle parate di Svilar. A Roma dal 2022, il 26enne belga naturalizzato serbo non è solo il portiere meno battuto della Serie A e dei 5 top campionati del Vecchio Continente (16 gol subiti in 26 giornate), ma anche quello che fino a questo momento ha avuto maggiore continuità di rendimento. Lo stesso Maignan, riportato in versione Magic Mike da Max Allegri, si è concesso più di una battuta a vuoto, mentre l’ex Benfica non ha praticamente mai steccato. ù

Non a caso, piace a tutti. Alle big di Premier, ma pure a Inter e Juventus. La Roma lo ha blindato con un contratto fino al 2030: ciò significa che il club giallorosso può dettare le condizioni di un eventuale trasferimento. Quando costa Svilar? Almeno 60 milioni di euro.

La carta Koopmeiners per Gasperini

Impensabile, se non impossibile immaginare che la Juve possa spendere una tale cifra per un portiere, seppur di prima fascia. Bisogna individuare soluzioni alternative per rendere l’offerta allettante.

Come rivelato da calciomercato.com, i bianconeri potrebbero provare a ingolosire Gasperini offrendo una cospicua somma più il cartellino di Koopmeiners, che agli ordini del tecnico di Grugliasco ha dato il meglio di sé salvo poi smarrirsi ai piedi della Mole. L’Inter, dal canto suo, può giocarsi la carta Frattesi, già inseguito a lungo dalla Roma nel mercato invernale.

Vicario e Carnesecchi: le alternative a Svilar

Marotta ha pronto il piano B: Vicario del Tottenham. Anche in questo caso bisogna fare i conti con le richieste degli Spurs, che non lascerà partire l’ex Empoli per meno di 30 milioni.

Alla Juventus è stato accostato il nome di De Gea della Fiorentina, ma il portiere che mette tutti d’accordo è Carnesecchi. L’Atalanta – si sa – è bottega cara, carissima. E non vende se non alle sue condizioni, vedi Lookman all’Inter. Per il 25enne di Rimini con il contratto in scadenza nel 2028 servono 40 milioni.