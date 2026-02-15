Inter-Juventus, Spalletti e Comolli furiosi: l'aggressione a La Penna. Bastoni la combina grossa, rischia la squalifica?

Il tecnico e i dirigenti della Juventus a muso duro con l’arbitro alla fine del primo tempo, Spalletti gli urla: “Hai rovinato la partita”. Anche Chiellini e è una furia. Sotto accusa anche il difensore nerazzurro

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tensione alle stelle alla fine del primo tempo di Inter-Juventus. La vittoria dei nerazzurri che nei minuti finali hanno trovato la rete con Zielinski è destinata a far discutere per molti giorni. A incidere sul risultato finale è stata senza dubbio la decisione dell’arbitro Federico La Penna che nel primo tempo ha espulso Kalulu con un doppio giallo, il secondo su una simulazione di Bastoni. Spalletti, Comolli e Chiellini sono furiosi nei confronti del direttore di gara già dopo i primi 45 minuti.

La rissa sfiorata nel sottopassaggio

Sui social emergono delle immagini che neanche le televisioni sono riuscite a mostrare. Sono quelle che seguono gli attimi immediatamente successivi la fine del primo tempo quando i protagonisti vanno verso gli spogliatoi. Sui gradini del sottopassaggio Luciano Spalletti è una furia per la decisione su Kalulu. Il tecnico della Juventus si avvicina a muso duro nei confronti dell’arbitro La Penna e gli urla: “Hai rovinato la partita”. Dal video le parole e le urla si sovrappongono ma le immagini sono chiare.

La Penna sembra quasi spaventato dalla situazione che si trova di fronte, Spalletti fa qualche passo indietro anche perché in quel momento entra in gioco Damien Comolli. Il dirigente francese è incontenibile, al punto che deve essere portato via con la forza perché sembra quasi voler a dare a contatto con il direttore di gara.

Chiellini: “Non esiste una cosa del genere”

Gli animi sono caldissimi, i giocatori dell’Inter lasciano il campo mentre La Penna fa fatica a entrare nello spogliatoio. Anche Giorgio Chiellini è arrabbiatissimo, l’ex difensore si tiene a distanza dal direttore di gara ma fa sentire chiaramente la sua voce e il suo disappunto: “Non si può fare una cosa del genere. Non esiste, non esiste”. E proprio mentre sembra che la situazione stia tornando alla normalità interviene nuovamente Luciano Spalletti che rivolge ancora qualche frase a La Penna.

Bastoni: simulazione ed esultanza

L’errore di La Penna è evidente ma sui social si discute moltissimo anche del comportamento di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter ha tratto in inganno il direttore di gara con un’0evidente simulazione, si lascia cadere in modo plateale per un contatto con Kalulu che è di fatto inesistente. Ma a scatenare le polemiche sul giocatore è il suo gesto di esultanza quando arriva il secondo giallo e dunque il rosso per il difensore della Juventus: “Bastoni ha rovinato Inter-Juventus con un gesto che meritava l’ammonizione (sua) con conseguente espulsione. Senza giustificazioni”, scrive il giornalista Giovanni Capuano. E ancora: “Dopo quello che ha fatto stasera uno come Bastoni in Inghilterra verrebbe fischiato in tutti gli stadi”. E c’è chi rivolge lo sguardo già alla nazionale: “Un giocatore che fa una gesto del genere non merita di rappresentare la nazionale italiana”.

Sul giocatore dell’Inter si è scatenata una vera e propria bufera social. E c’è chi chiede addirittura la squalifica con la prova televisiva. In passato la prova televisiva è stata usata per circostanze simili, soprattutto per simulazioni in area di rigore. Il primo caso in assoluto risale al 2007 quando Marcelo Zalayeta fu squalificato dopo una simulazione in Napoli-Juventus. L’arbitro concesse il rigore per un fallo di Buffon sull’uruguaiano ma le immagini televisive dimostrarono che non c’era stato contatto e per l’attaccante del Napoli arrivarono due turni di squalifica. Ma in passato a subire una squalifica di questo tipo furono anche Adriano (con l’Inter) e Krasic con la maglia della Juventus. Con l’introduzione del Var, la prova tv viene ora utilizzata solo per attivi di violenza non visti o per scambi di persona. In Inghilterra invece c’è ancora una commissione che valuta questo tipo di simulazioni.

