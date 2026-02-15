Virgilio Sport
Inter-Juventus: Spalletti in silenzio, Chiellini e Comolli spostano il fuoco su Rocchi. E per Chivu la colpa è di Kalulu

Il tecnico bianconero non parla nel post gara, i dirigenti se la prendono col sistema arbitrale. Per l'allenatore nerazzurro il difensore francese favorisce l'errore di La Penna: e Bastoni?

L’Inter batte la Juventus e fa un altro passo avanti verso lo scudetto. Ma partita e risultato passano in secondo piano, con l’errore arbitrale di La Penna e il conseguente sfogo da parte dei dirigenti bianconeri. Dal silenzio di Luciano Spalletti alle parole al veleno della coppia Comolli e Chiellini con tutta la frustrazione della Vecchia Signora per l’espulsione di Kalulu. Morale opposto, naturalmente, per Chivu che si gode una squadra sempre più prima in classifica e assolve Bastoni per la simulazione: per lui è Kalulu a indurre all’errore l’arbitro sfiorando con la mano il difensore dell’Inter.

Spalletti in silenzio, i dirigenti no: “È una farsa”

Luciano Spalletti non parla. A fine partita il tecnico della Juventus sceglie il silenzio, in polemica con la direzione arbitrale di La Penna. In compenso, i bianconeri la loro voce la fanno sentire eccome, attraverso i due dirigenti Damien Comolli e GiorgioChiellini. Il francese ha parlato di ingiustizia: “È stato imbarazzante vedere questo. È stato visto in tutto il mondo. È una somma di errori che ci sono stati nel corso di questa stagione. La Juve ha perso 3 punti, il calcio italiano di più“.

Non meno incisive le parole di Chiellini, che sposta il fuoco sul sistema arbitrale e quindi sul designatore Gianluca Rocchi: “Non si può parlare di calcio stasera. Partita rovinata in modo inadeguata ma è l’ennesima di una serie che non riguarda soltanto noi. Il sistema non funziona ed è palese. Siamo arrivati a un punto di non ritorno. Il protocollo va cambiato“. Per la società bianconera è una mossa storica, mai vista fino ad oggi, con due delegati della proprietà inviati a protestare pubblicamente: “Il messaggio è per i tifosi, perché oggi non abbiamo potuto giocare la partita“.

La direzione della Juve col nuovo corso

La direzione è quella giusta, ne è convinto Giorgio Chiellini, anche se non è questa la serata migliore per parlarne. Anche per questo Luciano Spalletti non è venuto ai microfoni, ritenendo superflua una valutazione tecnica sulla partita. Il silenzio stampa parziale non riguarda solo l’allenatore ma anche i giocatori. Da domani, poi, si volta pagina per la preparazione della partita con il Galatasaray. E lì comincerà un’altra storia, dopo una notte inevitabilmente insonne per la Vecchia Signora.

La replica di Chivu: “Colpa di Kalulu”

Dagli sconfitti ai vincitori. Anzi, al vincitore: Cristian Chivu. Il tecnico romeno respinge le polemiche juventine: “Io penso ai miei e al blocco mentale e fisico che hanno avuto durante la partita per via della storia degli scontri diretti. Dopo la squadra ha messo in campo cuore e qualità individuale per portarla a casa ma dovevamo gestirla meglio“. Sull’episodio di Kalulu:Il fallo è leggero ma l’errore è del difensore della Juve che non deve mettere nelle condizioni di prendersi il secondo giallo. Mi è capitato contro il Liverpool e me lo sono tenuto. C’è la mano del giocatore su Bastoni, che non riesce ad andare in ripartenza. Doveva evitare, a volte le mani bisogna tenerle a casa“.

