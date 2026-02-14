Inter-Juventus: Thuram non ce la fa, come cambia Spalletti, le due formazioni

Il francese non supera l'ultimo provino e non viene convocato per il big-match di San Siro, l'ex ct punta sul rilancio di Koopmeiners

L’ottimismo di ieri di Manuel Locatelli aveva illuso tutti: il capitano bianconero aveva assicurato che Thuram avrebbe stretto i denti e sarebbe sceso in campo stasera a San Siro contro la Juventus ma le cose sono andate diversamente. Il giocatore, che avevao preso una botta nella seduta di giovedì, non ha superato il provino stamane.

Come cambia la Juve senza Thuram

Il centrocampista si è presentato alla Continassa ma l’esame non ha dato gli esiti sperati, prova ancora dolore e Spalletti l’ha escluso dalla lista dei convocati assieme ai lungodegenti Milik e Vlahovic. Già deciso chi sostituirà Thuram e come giocherà la Juve. L’ex ct si affiderà al 4-2-3-1: in porta ci sarà Di Gregorio. In difesa da destra verso sinistra giocheranno Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. A centrocampo assieme a Locatelli toccherà Koopmeiners. Sulla trequarti spazio a Conceicao, McKennie e Yildiz. In attacco giocherà ancora David.

I dubbi di Chivu

Dall’altra parte Chivu ha recuperato sia Barella che Calhanoglu ed è tentato dall’idea di mandarli in campo entrambi dal 1′. Zielinski non rischia ma potrebbe cambiare la sua collocazione in campo, da regista a interno.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; McKennie, Miretti, Yildiz; David.