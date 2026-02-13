Inter-Juventus, l’ultimo derby dei fratelli Thuram: il futuro di Marcus e Khephren e lo scenario clamoroso

Dopo il successo dei bianconeri all'andata con tanto di bufera su Tikus, i due fratelli tornano a sfidarsi a San Siro: potrebbe essere l'ultima volta da avversari

Marcus e Khephren, per 90’ (più recupero) fratelli coltelli. Sotto gli occhi di papà Lilian, i Thuram si ritroveranno di nuovo contro, questa volta alla Scala del Calcio. Dopo il rocambolesco 4-3 dell’andata a favore della Juventus, con tanto di bufera finale su Tikus per un sorriso di troppo poco gradito all’ambiente Inter, il derby d’Italia torna a essere un affare di famiglia. Forse per l’ultima volta. Già, perché il mercato potrebbe regalare scenari diversi in estate, di cui uno assolutamente clamoroso.

Inter-Juventus, il derby dei Thuram

Nel primo round andato in scena allo Stadium a metà settembre, quando alla Juventus c’era ancora Tudor e all’Inter Chivu era guardato con sospetto per la sua inesperienza, entrambi i Thuram avevano timbrato il cartellino. Ma a risolvere il derby d’Italia forse più pazzo di sempre ci aveva poi pensato il talento sparito dai radar Adzic con un eurogol in pieno recupero: 4-3 in rimonta e pioggia di critiche sui nerazzurri e su Marcus, catturato dalle telecamere mentre sorrideva col fratello nonostante il ko.

Cinque mesi dopo, i nerazzurri sono in testa alla classifica, vincono, stravincono (ma non negli scontri diretti), convincono. La Signora, invece, è rinata con Spalletti e punta a blindare il piazzamento Champions. Se Khephren è un punto fermo della mediana bianconera, Tikus ha ritrovato il gol col Sassuolo dopo un mese di digiuno. Confermando il suo trend: a inizio stagione parte sempre col piede pigiato sull’acceleratore per poi tirare il freno a mano.

Ultima volta da avversari?

Per chi tiferà papà Lilian? A uscire allo scoperto è stato Khephren, che nei giorni scorsi ai microfoni di Sky ha dichiarato: “Penso che tifi un po’ più per me perché sono il più piccolo. Con il fratello maggiore si è sempre un po’ più duri”. Ma potrebbe essere l’ultima volta che l’ex difensore e leggenda della Juventus debba a essere costretto a schierarsi.

Sì, perché in estate non è da escludere che almeno uno dei due possa cambiare casacca. Radio mercato sussurra che sull’attaccante dell’Inter, capolavoro di Marotta che lo portò in Italia a costo zero, è sempre più intenso il pressing del Paris Saint-Germain e di diversi top club della Premier League.

Marcus e Khephren, lo scenario clamoroso

E se diventassero compagni di squadra? Improbabile, ma non impossibile. L’Inter, infatti, ha già cercato Khephren a gennaio, tentando uno scambio con Frattesi poi non andato in porto per il rifiuto della Juventus. A onor di cronaca, bisogna anche riconoscere che l’ex Nizza ha dichiarato che non indosserà mai la maglia nerazzurra, ma – si sa – nel calcio si può cambiare idea anche dopo un giorno.

In estate Marotta e Ausilio potrebbero tornare alla carica, anche perché il 24enne centrocampista nato a Reggio Emilia risponde perfettamente all’identikit della pedina che serve a Chivu. Ma non è da escludere anche un altro clamoroso scenario, ossia che Tikus diventi un obiettivo della Signora, alla perenne ricerca di un centravanti. Thuram potrebbe essere il nuovo Osimhen di Spalletti, purché Comolli garantisca ai rivali dell’Inter una ricca plusvalenza.