Inter-Kairat, bufera sull'arbitro: rigore assegnato e cancellato dal Var. Calvarese spiazzato: “Era penalty"

Proteste nerazzurre al 19' del primo tempo: il rigore assegnato dal portoghese Godinho per fallo su Bisseck revocato dopo aver rivisto l'azione al monitor

Polemiche nel corso del primo tempo di Inter-Kairat Almaty, match valevole per la quarta giornata di Champions League. Al minuto 19′ l’arbitro portoghese Luís Godinho assegna un calcio di rigore ai nerazzurri, poi cancellato dal Var. La decisione che ha fatto infuriare la squadra di Chivu non trova d’accordo neppure l’ex arbitro Calvarese, esperto di Amazon Prime.

Inter-Kairat, rigore negato su Bisseck

Le prime scintille intorno al 15′, quando Frattesi cade nell’area di rigore della compagine kazaka invocando un penalty per un contatto sospetto. Bene fa l’arbitro Godinho a non giudicare falloso l’intervento del difensore ospite, perché il suo intervento non è falloso. Anzi, è l’ex Sassuolo a inciampare e perdere l’equilibrio.

Pochi minuti dopo, il fischietto lusitano non esita a decretare il rigore a favore dell’Inter, in seguito a uno scontro di gioco tra Bisseck e Arad. Poi, però, scatta il check, con il Var André Narciso che invita l’arbitro a rivedere l’azione al monitor. Così Godinho decide di revocare il rigore, indispettendo San Siro e Lautaro, già sul dischetto col pallone in mano.

L’azione di sfondamento di Bisseck

Spesso bersaglio delle critiche dei tifosi nerazzurri e oggetto di feroci polemiche arbitrali per il mancato rosso sul fallo commesso nel finale della partita del Bentegodi, il difensore schierato titolare da Chivu si è reso protagonista di una straordinaria azione di sfondamento nell’area del Kairat.

Dopo aver sradicato il pallone dai piedi di Mata, il tedesco va via di tacco ad Arad per poi cadere insieme all’avversario. È in questo momento che il direttore di gara concede il rigore, prima di cambiare idea.

Calvarese spiazzato dalla decisione di Godinho

Chi non è d’accordo con Godinho è l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, interpellato in diretta dal telecronista di Amazon Prime, Sandro Piccinini. “Secondo me il pallone passa e, anche se in maniera casuale, Arad aggancia Bisseck. Questo è rigore”.

Scorrono le immagini e, mentre il fischietto portoghese è al monitor a valutare il possibile fallo, Calvarese non arretra: “Per me rimane calcio di rigore. Bisseck fa di tutto per andare avanti con la sua azione. Rientra, ma c’è contatto: rimango assolutamente di questa idea”. Massimo Ambrosini, che affianca Piccinini al commento, sembra invece concordare con l’arbitro: “Più rivedo l’azione, più sembra che i tacchetti dei due calciatori si siano intrecciati”. In effetti è proprio il calciatore dell’Inter a toccare per primo Arad.