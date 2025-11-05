Inter-Kairat: le formazioni ufficiali. Lautaro, Pio Esposito, Bonny, le scelte di Chivu per la Champions

Nerazzurri a caccia del poker per aggangiare in vetta Bayern Monaco e Arsenal. Chivu opta per il turnover contro la matricola kazaka: le scelte dei due allenatori

L’Inter affronta la matricola Kairat Almaty a San Siro in occasione della quarta giornata della fase campionato di Champions League. Chivu ha un solo obiettivo: calare il poker e acciuffare in vetta Bayern Monaco e Arsenal. Diversi i cambi nell’undici titolare da parte del tecnico romeno: da Pio Esposito a Lautaro, ecco le formazioni ufficiali.

Inter-Kairat Almaty, le formazioni ufficiali

Reduce dalla vittoria al fotofinish col Verona, l’Inter cerca il quarto successo in Europa per compiere un altro passo importante verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale della massima competizione continentale.

Dopo i successi contro Ajax, Slavia Praga e Royale Union Saint-Gilloise, i nerazzurri se la vedranno con la compagine kazaka del Kairat Almaty, che fin qui ha racimolato un solo punticino in classifica. Allora, diamo uno sguardo alle scelte di Chivu e Urazbakhtin: le formazioni ufficiali saranno rese a breve.

Le scelte di Chivu: sorpresa Frattesi

I padroni di casa si dispongono sul rettangolo verde col consueto 3-5-2. Tra i pali ci sarà Sommer, mentre si va verso un terzetto difensivo composto da Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto. Se sulle corsie laterali Chivu punterà sui titolarissimi Dumfries e Dimarco, è in mezzo al campo che l’ex Parma può sorprendere.

Le indiscrezioni dell’ultima ora vedono in forte rialzo le quotazioni di Frattesi, con Barella play e Zielinski a completare la linea mediana. Rifiaterà, dunque, Calhanoglu.

Lautaro, Pio Esposito, Bonny: chi in attacco?

A breve sarà fatta chiarezza sul tandem offensivo chiamato a far male al Kairat Almaty. La presenza in campo dal primo minuto di capitan Lautaro, apparso stanco e nervoso nelle ultime uscite, non è affatto a scontato. Non è da escludere, infatti, un attacco nel segno della linea verde con Pio Esposito e Bonny.

Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico nerazzurro ha difeso a spada tratta il centravanti argentino, finito nel mirino delle critiche per il suo rendimento: per il 28enne un solo gol nelle ultime cinque partite.

Le probabili formazioni: