Inter, la scoperta di Kamate e la svolta sui giovani non fermano Marotta: nel mirino un nuovo parametro zero

Mentre i tifosi invocano la conferma dell’esterno francese, il presidente torna a sondare il mercato dei giocatori di esperienza per la prossima stagione: a centrocampo il prossimo colpo

La prestazione di Issiaka Kamate in Coppa Italia contro il Torino ha dimostrato la bontà del progetto U23 e la volontà di puntare sui giovani della nuova Inter di Oaktree, tuttavia Beppe Marotta continua a essere vigile sul mercato dei parametri zero: il prossimo colpo d’esperienza potrebbe arrivare a centrocampo.

Inter, tutti pazzi per Kamate

Tutti pazzi per Issiaka Kamate: dopo l’esordio con assist nella partita di Coppa Italia contro il Torino il 21enne esterno francese allevato nel settore giovanile e poi mandato a farsi le ossa nell’Inter U23 è invocato a gran voce dai tifosi, che vorrebbero vederlo in campo anche nel prossimo match di campionato contro il Sassuolo. Cristian Chivu dovrebbe invece restituire la maglia da titolare a Luis Henrique, ma non è ancora chiaro se Kamate si accomoderà in panchina o tornerà a disposizione di Stefano Vecchi, allenatore dell’U23.

Marotta tra giovani e parametri zero

L’eventuale ritorno di Kamate in serie C non farebbe comunque venire meno la bontà del progetto giovani lanciato dall’Inter da quando Oaktree è diventato proprietario del club: il fondo americano ha chiesto al presidente Beppe Marotta di costruire un organico sempre più giovane e futuribile, sfruttando il lavoro di scouting e, appunto, la possibilità di far maturare esperienza ai ragazzi provenienti dalle giovanili nell’U23.

Detto questo, il presidente nerazzurro sa che per restare competitivi ai massimi livelli l’Inter dovrà continuare a prendere anche giocatori già formati, con esperienza in serie A e nelle coppe europee. Ecco perché Marotta ha già programmato il suo prossimo colpo a parametro zero.

Via Mkhitaryan, dentro Pellegrini

Al termine della stagione, infatti, l’Inter potrebbe salutare Henrikh Mkitarhyan, 37 anni e un contratto in scadenza a giugno: al momento il club non ha intenzione di offrire un prolungamento all’armeno e dunque è chiamato a trovare un centrocampista per sostituirlo. Marotta, come buona abitudine, punta al colpo a parametro zero: secondo il giornalista Orazio Accomando l’obiettivo del presidente è Lorenzo Pellegrini, ex capitano della Roma in scadenza di contratto. Al centrocampista giallorosso si era interessato anche il Napoli, ma l’Inter avrebbe operato ormai il sorpasso: l’operazione Pellegrini per Mkhitaryan sarà a costo zero (in termini di esborsi per il cartellino) e consentirà ai nerazzurri di ringiovanire (almeno relativamente, il romanista ha 29 anni) la metà campo senza perdere qualità ed esperienza.