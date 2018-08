Inter, Keita ad un passo

L’Inter è ad un passo da Keita Baldè.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Monaco avrebbe accettato la proposta dei nerazzurri di un prestito a 5/6 milioni con diritto di riscatto fissato a 30. Mancano da limare ancora alcuni dettagli, ma nulla che faccia pensare ad uno stop nella trattativa.

Nell’operazione non rientrerà Antonio Candreva: l’esterno offensivo ex Lazio ha deciso di non accettare l’offerta del club francese e di rimanere a Milano per giocarsi le proprie chance.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 18:05